»Blodpenge« for forsvunden journalist: Britisk museum kritiseres for saudiarabisk event Natural History Museum i London fik massiv kritik, da de torsdag lagde lokaler til en reception afholdt af den saudiarabiske ambassade.

Det er ikke i orden, at den saudiarabiske ambassadør fik lov til at afholde en stor reception på Natural History Museum i London torsdag aften.

Det mente i hvert fald en stor gruppe af demonstranter, der var mødt op foran museet. I hænderne havde de billeder af den forsvundne journalist Jamal Khashoggi, og i munden havde de råb som »blodpenge«.

Forud for aftenens event havde flere menneskerettighedsorganisationer bebudet, at museet aflyste receptionen.

Andrew Smith fra Campaign Against Arms Trade, der stod bag demonstrationen, siger til The Guardian, at det velansete museum »ikke burde være vært for et regime, der er beskyldt for at dræbe journalister og er skyld i en humanitær katastrofe i Yemen«.

Også Amnesty International mener, at museet bør være »ekstremt bevidste om, hvorvidt deres lokaler bliver brugt på en måde, der kan fremstå som om, at man retfærdiggør brud på menneskerettighederne«.

Afhængig af kommerciel aktivitet

Receptionen på Natural History Museum blev booket for mere end to måneder siden. Altså før den kritiske journalist forsvandt på en ambassade i Tyrkiet.





Hvorfor museet ikke aflyste, da nyheden om Jamal Khashoggis forsvinden kom frem, forklarer museet i en skriftlig udtalelse:

»Muligheden for at kommercielle aktiviteter kan finde sted uden for åbningstiden i vores ikoniske sale er en vigtig økonomisk kilde for museet, der gør det muligt for os at opretholde positionen som et videnskabscenter og besøgsattraktion i verdensklasse«.

»Vi afholder en bred vifte af kommercielle events, og det bliver gjort meget klart for enhver vært, at det ikke er en blåstempling af deres produkt, service eller verdenssyn«.

Presset stiger fortsat på den saudiarabiske regering, eftersom Tyrkiet fortsat mener at kunne bevise, at Jamal Khashoggi blev myrdet på oliestatens konsulat i Istanbul.