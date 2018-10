For nøjagtig et år siden i dag tweetede den amerikanske skuespiller Alyssa Milano en besked, hvor hun opfordrede alle kvinder, der havde været udsat for seksuelle overgreb eller seksuel chikane, til at skrive ’MeToo’.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind