Dansk lektor om identitetspolitikkens indtog: Jeg havde engang en studerende, som spurgte, hvordan jeg som hvid, midaldrende mand kunne undervise i hadforbrydelser

Må en hvid mand undervise i minoritetsforhold?

Hvornår bliver de identitetspolitiske krav i dine øjne problematiske?

»I nogle af de mere grelle udenlandske sager slår hele miljøet mig som ligefremt 'krænkelsesparat'. Der skal - i mine øjne - meget lidt til, at nogle føler sig krænket, og reaktionen på en oplevet mikroaggression eller et forkert ord kan være voldsomme. Klager til universitetsledelse, kategoriske krav om at den angiveligt krænkende underviser skal fyres, råben og skrigen snarere end noget, der kommer i nærheden af den form for argumentation, som man kunne have håbet at finde på et universitet«.

»Paradoksalt nok bliver de her såkaldte venstreorienterede, progressive bevægelser pludseligt meget enten-eller i deres retorik, der nærmest antager George Bushsk karakter: enten er du med os, ellers er du imod os. Der er ikke længere plads til nuancer, simpelthen«.

»Jeg havde engang en studerende, som spurgte, hvordan jeg som hvid, midaldrende mand kunne undervise i hadforbrydelser, som jo ofte går udover minoriteter. Der tog vi så en diskussion af, hvordan forskerens identitet spiller ind i forhold til undervisningen, og vi kiggede også på videnssociologiske diskussioner af forskellige doktriner om sammenhængen mellem forskerens sociale identiteter og hendes eller hans forskningsfelt«.

»Ideen om, at man helst skal være på lang og sikker distance af det eller dem, man studerer, har været lige så betydningsfuld som ideen om, at man helst skal være jøde for at kunne skrive om Holocaust. Og begge dele er lige uholdbare og skadelige for både forskning og undervisning. For nu at hive det allerværste kort op af lommen, kan man jo mindes det nazistiske styres racistiske syn på fysik; 'jøde-fysikeren' Einstein kunne de ikke tage alvorligt«.

Ansvar for andres følelser

Hvordan ser du identitetspolitikkens indflydelse i Danmark?