Den mystiske forstadspige, der slap den indre slange løs: Taylor Swift bider fra sig og får flere titusinder af amerikanere til at registrere sig som vælgere I løbet af et døgn fik den amerikanske organisation Vote.org 65.000 nye vælgerregistreringer. Det skete umiddelbart efter, at Taylor Swift søndag luftede sin politiske holdning for første gang i lang tid. Hvordan hun evner den slags, har skabt en del mystik om hendes person.

Taylor Swift tog fusen på sine fans sidste år, da hun slettede alt indhold på sin instagramkonto. Det efterlod hendes 112 millioner fans forvirrede over, hvad der nu skulle ske. Kort tid efter blev tre videoer med en hvislende slange lagt ud som en teaser for hendes nye album 'Reputation', der skulle vise sig at blive begyndelsen på en ny fortælling om sangerinden. I videoen bider slangen fra sig, og det samme har 28-årige Taylor Swift gjort siden.