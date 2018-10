Er identitetspolitik en tiltrængt politisk kamp for ligebehandling og rettigheder? Eller er det udtryk for en tyndhudet krænkelseskultur, som kræver særrettigheder til mindretal på bekostning af fællesskabet?

Hvad har Bagedysten til fælles med Beyoncé og 'Black Panther'? De viser, at identitetspolitik er blevet en pengemaskine T-shirts med feministiske slogans, blockbustere med kvindelige helte og popmusik om raceproblemer. Identitetspolitikken har indtaget populærkulturen, og for virksomheder er der masser af penge i at fokusere på emner som køn, race og seksualitet.