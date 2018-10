Guldaldermaleren J. Th. Lundbyes efterladte dagbøger udfolder mismodet og selviscenesættelsen Ny Carlsberg Fondet udgiver i serien om kilder til dansk kunsthistorie maleren J. Th. Lundbyes samlede dagbøger.

Det er ikke så tit, man har brug for en læsepult, men når forskere tager fat, og resultatet er en kilotung femhundredsiders bog – så melder behovet sig! Bogdesigner – medsendt venligst den læsepult!

Emnet er guldaldermaleren J. Th. Lundbyes syv dagbøger fra perioden 1842-1848. ’Seks år af et liv’ – den kunne hedde ’seks år af mit liv’. Et par af dagbøgerne er udsendt før – her er de for første gang i deres velkommenterede helhed.

Jesper Svenningsen: Seks år af et liv. J. Th. Lundbye - Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed Ny Carlsbergfondet/Strandberg Publishing, 512 sider, 349,95 kroner.

I guldalderen var det en almindelig ambition i de bedre kredse at skrive dagbog. Selviagttagelse, myteforklaring, en interessant omverden – alt pegede på behovet for at nedskrive og iscenesætte sit liv – til sig selv, eller til læsere? Maleren var en af tidens rockstjerner, og han var absorberet i sit behov. Læst på langs svinger Lundbye mellem sig selv og de læsere, som engang vil ...

Han er jo kendt og stadig højagtet som dansk landskabsmaler, en af guldalderens fineste – repræsenteret på Hirschsprungs samling og Statens Museum for Kunst, blandt andet. Glæden over Danmark i lysende syner af bøgeløvet og skovene og kysterne og stendysserne.

Og hvad mere? Jo, han døde ung!

I april 1848 havde Lundbye meldt sig til krigen:

»I dag er jeg indtrådt i armeen i tredje bataljons 2. compagnie (...) mandag marcherer vi over Korsør til Sønderborg osv., vel lige mod Rendsborg ...«.

Og så kommer de stadig berømte allersidste ord:

»Om en vildsom kugle – da vil den kun bringe et hjerte til ro, der lider af smerteligere sår. Gud velsigne Danmark! Og min moder!«.

Derfor – bl.a. – har man konkluderet, at Lundbye var et maniodepressivt menneske, ofte henfalden til mismod – se f.eks. den afdøde psykiater Ib Ostenfelds psykologiske studie over ham. Syv dagbøger henne (noget mat, og en hel del klogere), er man, ligesom værkets forfatter, Jesper Svenningsen, i tvivl.

Der var ganske meget mode i mismod, og der var selvbevidsthed forbundet med skriveriet. Mismod var en del af selviscenesættelsen – dengang som nu.

Jeg tog fat på andre dagbøger fra den tid. Jeg behøvede kun én: H.C. Andersen, og man bemærker forskellen mellem en habil, selvoptaget plagiator – og en kunstner. H.C.A. skriver, mens han er på herregården Glorup 13. maj 1848 således:

»Lumby (Lundbye, red.), fortalte officererne mig, stod melankolsk og lænede sig til geværet – nogle bønder gik forbi, hvor de andre geværer tæt foran ham (var) opstillede og kom til at støde dem (omkuld, man) hørte skuddet og så Lundbye styrte til jorden, skudt neden fra kæben opad, munden flænget og et stykke kød med skæg bortskudt, han udstødte et par svage suk; blev svøbt i et Dannebrog og lagt i jorden. Løjtnant Høst, som er her, græd«.

H.C.A. svælger videre med gusto – de, som er skudt i underlivet, på dem går ekskrementerne ud i siden, og alt i alt stinker der fælt. Sådan en kommentar er ikke kommet med i det lærde værk.

Men det må også skyldes teksten selv, som svinger mellem uopfyldt kærlighed, erfaringer fra kunstens verden, samarbejdet med P.C. Skovgaard, Eckersberg, en vis tvivl om Thorvaldsen, den ny interesse for kunsthistorie, som professor N.L. Høyen blev eksponent for, de meget snævre cirkler i København, som guldalderens kendisser færdedes i – bortset fra dannelsesrejsen, som ikke gav Lundbye det store udbytte.

Danske landskaber kan kun males af danskere – det begynder før penslen, nemlig inde i iagttagelsen, med en måske instinktiv sikkerhed, det er dit fødeland, dine skove, din fortid og siden (efter Lundbyes død) din egen smerte over det tabte land.

Jeg er fuld af beundring for værket – grundigt, velskrevet, som sagt: Lærd! Og forsøgsvis også præsenteret som et vigtigt værk, ikke bare for kunsthistorikere. Vi får ikke et opgør med myten. Lundbye holdt selv af den. Man skal være fanatiker for at nærlæse og svinge mellem dagbøgernes stil og hensigter. Men Ny Carlsbergfondet er i god form, og mere venter fra dansk kunsthistories kildesamling.