Jesper Christensen fik stor international hæder i nat Den danske skuespiller Jesper Christensen modtager prisen for bedste mandlige hovedrolle på Chicago International Filmfestival for sin præstation i Michael Noers danske drama 'Før Frosten'.

Mens vi i Danmark venter på frostens komme, har folkene bag filmen ’Før Frosten’ nu fået noget glædeligt at varme sig på.

Instruktør Michael Noers danske drama fik stor ros fra internationale filmmagasiner til verdenspremieren på Toronto International Film Festival i september. Her blev Jesper Christensens præstation i hovedrollen fremhævet som en stærk ’tour de force’.

I nat fik danskeren tildelt prisen for bedste mandlige hovedrolle ved Chicago International Filmfestival, der er Nordamerikas ældste filmfestival.

’Før Frosten’ - eller ’Before The Frost’, som den internationale titel er - foregår i 1850’ernes Danmark, hvor Jesper Christensen spiller rollen som den fattige bonde Jens, familiens overhoved, der kæmper for dagen og vejen et sted langt ude på landet.

En fejlslagen høst og udsigten til en lang, bidende vinter tvinger Jens til at lægge en plan, hvis familien skal overleve. Han regner ud, at han ved at slå god og udspekuleret handel af med nabogårdens velhavende storbonde drastisk kan ændre familiens livsvilkår til det bedre. Alt går dog ikke helt som planlagt.



’Før Frosten’ har dansk biografpremiere 10. januar 2019 og skal i den kommende uge vises på Rome International Film Festival og derefter Tokyo International Film Festival. Udover Jesper Christensen tæller rollelisten blandt andet Ghita Nørby og den unge skuespiller Clara Rosager.

Filmen er en Nordisk Film-produktion, instrueret af Michael Noer og skrevet i samarbejde med Jesper Fink og desuden produceret med støtte fra Det Danske Filminstitut og Danmarks Radio DR.