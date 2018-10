75 år i dag: Catherine Deneuve er pariserinden, der får mænds hjerter til at briste I dag har fransk films grand-meré, Cathrine Deneuve, fødselsdag.

75 ÅR:

Hun er fanebæreren Marianne fra oplysningstidens trikolore. Spørger man en ung franskmand, vil vedkommende sige, at la Catherine er inkarnationen af Frankrig. Hun er i hvert fald den berømteste franske skuespillerinde, som er forblevet helt igennem fransk og ikke er blevet assimileret i international mainstream sådan som en yngre kollega som Marion Cotillard.

Vi er på mere end et halvt århundredes afstand af ’Pigen med paraplyerne’, filmen, der så opsigtsvækkende forlenede talesang med svimlende melodik og gjorde den blonde, yndige Deneuve til étoile, europæisk storstjerne.

Deneuve har været berømt fire femtedele af sit liv

I en af sine seneste film, ’Gensynet’, spiller Deneuve en aldrende pariserinde, der lever livet. I en afgørende scene, hvor hun og en yngre kvinde sidder og spiser på et brasserie, bryder den anden op i affekt og styrter ud. Deneuve kaster et ærgerligt blik på sin uspiste steak og sit urørte glas bourgogne, nipper hurtigt til vinen og haster ud for at gøre ondt godt igen. Det blik på bourgognen og den saftige røde bøf får mit hjerte til at springe ud af mit bryst for at favne divaen, der i karrierens efterår synes, noget er vigtigere end balder af stål.

Parisisk chic og kølig sexiness

Deneuve har været berømt fire femtedele af sit liv, uforvekslelig med nogen anden, og det er man ikke, uden at man betaler en pris. Og uden at andre er med til at betale den. Hun kan være elskelig, selv om der er langt imellem førstehåndsberetningerne om hendes elskelighed.

Jeg var sammen med hende en times tid for et år siden, en livslang drøm. For mig. Deneuve sad i en lille gårdhave i efterårssolen med store solbriller på og svarede mere end beredvilligt på spørgsmål, hun bevisligt aldrig har svaret på før på print eller i tv.

Det var en stor eftermiddag, mens vi sad der med diktafonen på bordet imellem os. Deneuve bad bagefter om at måtte se sine citater, inden artiklen blev trykt, hvilket er en sælsom forespørgsel fra en stjerne på hendes niveau over for, hvad der i den internationale liga, må siges at være en skrælling af en dansk publikation.

Hun svarede alt, alt for sent i forhold til deadline, så interviewet i bladet var upåvirket af hendes overordentlig mange indvendinger – faktisk krævede hun alt trukket tilbage, alt hvad der gjorde hende til et menneske, læseren kunne relatere til – og ikke en myte, du ikke kan nå.

Og selv om hun var en byld på mine balder i de dage, så følte jeg også stærkt for hende. At hun i sine tynde stjerneluftlag var så hudløs i forhold til, hvad en dansk avis kunne finde på at skrive om hende. At hun i den grad følte, at hun ikke havde råd til at sælge ud af den legenden, indbegrebet af ophøjet parisisk chic og kølig sexiness.

Catherine Deneuve blev min lille fugleunge, og jeg omfatter hende stadig med ømhed, selv om det modsatte næppe er tilfældet.

Stadig relevant

Prøv lige at dufte til en hurtig overflyvning af karrieren: ’Pigen med paraplyerne’, ’Chok’, ’Pigerne fra Rochefort’, ’Dagens skønhed’, ’Mayerling’, ’Tristana’, ’Telefon til chefen’, ’Den sidste metro’, ’The Hunger’, ’Indokina’, ’Dancer in the Dark’, ’8 kvinder’, ’Rois et reine’, ’Et juleeventyr’, ’Trofæ-fruen’, ’Det spritnye testamente’ ...

Deneuve er aldrig blevet irrelevant, hun står øverst på listen hos de helt unge instruktører på grund af sin forvandlingsparathed – og, nå ja, fordi hun stadig sælger billetter, 60 år efter debuten.