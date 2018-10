Don't worry! Dansk har det fint: Vi er ikke på vej ud over kanten, på grund af pres fra andre sprog

Mener du, at andelen af engelske ord i dansk er tiltaget de senere år? Så tager du faktisk fejl.

Dansk Sprognævn er netop blevet færdig med at undersøge, hvor meget de engelske ord fylder i dansk. Eller mere præcis har nævnet undersøgt det, man kalder moderne importord, som er ord, der er kommet ind i dansk fra andre sprog efter 1945. Det er ord, vi har importeret efter Anden Verdenskrig fra især engelsk, men også fra f.eks. Tyskland og Japan. Sprognævnet har undersøgt danske aviser for disse låneord og kan sammenligne dem med en tilsvarende undersøgelse af danske aviser, man foretog tilbage i 2000.

Vi er med andre ord ikke på vej ud over afgrunden, når det gælder påvirkningen fra andre sprog

Hvordan ser det så ud? Får alle de, der kritiserer de mange engelske ord i dansk, ret?

Nej. Sprognævnets medarbejder Margrethe Heidemann Andersen fortalte på en netop overstået konference om dansk sprog, at andelen af nyere fremmede ord i nutidens aviser er 0,58 procent, og det var præcis den samme andel, man fandt, da man undersøgte det samme i starten af 00’erne.

Ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Det svarer til, at når du siger 200 ord, så er 1 af dem lånt fra et andet sprog efter Anden Verdenskrig. Vi er med andre ord ikke på vej ud over kanten, hvad angår påvirkningen fra andre sprog.

Engelsk fylder selvfølgelig mest blandt de importerede låneord. 84 procent af importordene i dagens aviser har engelsk ophav, men det er faktisk et lille fald i forhold til den tidligere undersøgelse.

Derimod er både andelen af tyske og japanske ord steget i aviserne. Det er ord som ’implantat’ fra tysk og ’sudoku’ fra japansk. Også andelen af såkaldte internationalismer i aviserne er steget: Det er græske og latinske ord, f.eks. forleddene ’mega’ og ’multi’.

Navneord låner vi oftest

Hvilke importord er så de hyppigste?

I aviserne fra år 2000 var de mest almindelige indlånte ord ’euro’, ’medie’, ’internet’ og ’ecstasy’, mens de almindeligste ord i aviserne fra den nye undersøgelse er ’feedback’, ’hash’, ’implantat’, ’mail’ og ’printe’. Bortset fra ’euro’ og ’implantat’ er der tale om engelske lån, som er en helt almindelig del af vores hverdag.

Som det kan ses ud fra disse allerhyppigste ord, er det især ordklassen navneord, vi låner fra engelsk, og sådan var det også i den tidligere undersøgelse. Hvad der til gengæld er nyt, er, at vi i højere grad i dag låner engelske udsagnsord, som f.eks. ’booke’, ’headhunte’, ’shoppe’, ’skanne’ og ’spinne’. Især de elektroniske medier har gjort, at de engelske udsagnsord er blevet hyppigere, f.eks. ’facebooke’, ’hacke’, ’maile’, ’skype’, ’sms’e’, ’streame’ og ’tweete’.

Er importord som ’internet’ og ’streame’ så blevet hyppigere eller sjældnere i aviserne de sidste 10 år?

Philip Diderichsen fra sprognævnet præsenterede på den nævnte sprogkonference et nyt værktøj, der kan undersøge, om et ord er brugt signifikant oftere i udvalgte aviser siden 2009, altså om det er et ord i vækst eller et ord på vej i graven.

Det engelske ord ’internet’, som har været kendt i dansk siden starten af 90’erne, er blevet mindre populært de senere år. Og det er ikke, fordi vi i stedet bruger den korte version ’nettet’, for dette ord er nemlig også blevet sjældnere i aviserne. Faldet i brugen af ’internet’ skyldes nok snarere, at vi er gået væk fra den brede betegnelse internettet og over til at specificere ’netmediet’ – som er et udtryk, der er i vækst: Aviserne skriver i stedet navnet på den pågældende platform, dvs. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og Snapchat – ord, som alle er blevet hyppigere i avisernes spalter i den undersøgte periode.