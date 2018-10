Investorer vil rive Forum på Frederiksberg ned og bygge boliger Fremtiden er usikker for den store udstillings- og koncerthal i København.

Forum på Frederiksberg rummer et bagkatalog af utallige koncertoplevelser, udstillinger og designerloppemarkeder. Men nu synger stedet måske på sidste vers.

Det skriver TV 2 Lorry.

Den nuværende ejer af den store eventhal har holdt flere møder med Frederiksberg kommune for at diskutere muligheden for at rive Forum ned og bygge boliger i stedet for.

Men det synes viceborgmester Jan E. Jørgensen (V) er en dårlig ide.

»Forum er et sted for kulturoplevelser, og jeg har selv som mange andre været der mange gange og set Prince og Bruce Springsteen og en masse andre. Det ville være rigtig synd bare at rive Forum ned og bygge boliger, så det kommer ikke til at ske. Ikke på min vagt i hvert fald«, siger Jan E. Jørgensen.

Virksomheden BC Hospitality Group, der har drevet Forum de seneste 20 år, vil ikke længere leje stedet og har opsagt aftalen. Der er simpelthen for mange andre steder i København der kan klare koncerter, events og udstillinger bedre end den snart 100 år gamle eventhal, lyder det fra Allan Jørgensen, direktør i BC Hospitality Group.

»Vi har gjort os mange overvejelser, for det har været en fin forretning for os gennem alle årene. Men venue-landskabet i København har forandret sig og vil fortsætte med at forandre sig markant. Vi har fået en fantastisk Royal Arena i Ørestad, som nu tager de store, sjove koncerter. Og lige om lidt kommer der også en ny KB Hallen, som vil være fin og frisk. Forum er lidt en gammel dame«, siger Allan Jørgensen til TV 2 Lorry.

TV 2 Lorry har ikke kunnet få en kommentar fra Poul Sundberg, som ejer Forum, men potentielle købere har vist stor interesse for at rive Forum ned og bygge boliger med en yderst attraktiv beliggenhed.

Kommuneplanen lægger dog en hindring i vejen. Skal Forum rives ned, skal der nemlig - udover boliger - også bygges et nyt kulturelt samlingssted.

»Hvis der skulle ske noget nyt, så skal det tilføre Frederiksberg det samme, som vi får i dag, samt noget bedre oveni. Eksempelvis noget kulturelt. Men bare at rive Forum ned og bygge boliger i stedet for er ikke noget, jeg kommer til at stemme for«, siger Jan E. Jørgensen.

BC Hospitality Group - som i øvrigt ejer Bella Center - afholder deres sidste arrangement i Forum i marts måned næste år.

Ritzau