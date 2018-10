Ikonisk filmrelikvie restaureret: Amerikansk museum opdagede noget mærkværdigt ved Dorothys røde rubinsko En af USA's mest skattede filmrelikvier er Dorothys røde sko fra filmklassikeren 'The Wizard of Oz'. Smithsonian National Museum of American History nu restaureret de magiske høje hæle.

Det tog folkene på Smithsonian National Museum of American History mere end 200 timer at restaurere de ikoniske røde rubinsko fra filmklassikeren ’The Wizard of Oz’ fra 1939.

Under et mikroskop restaurerede museumsfolkene nænsomt hver eneste af de omkring 2.400 pailletter enkeltvis, før de blev syet ekstra godt fast på skoene igen.

De knap 80 år gamle højhælede er nu tilbage i en ny temperatursikret og luftrenset glasmontre på museet i Washington D.C.

Skoene burde ikke være røde

Oprindeligt er de lavet af kostumedesigneren Gilbert Adrian til filmen.

Man ved ikke, hvor mange der egentlig blev lavet, men i dag har fem par overlevet. Det er hvide sko, med rødt stof udenpå, malede såler, påsatte pailletter og perlebesatte sløjfer.

I bogen er skoene faktisk sølvfarvede, men fordi filmselskabet MGM var interesserede i at vise, hvad de kunne med deres nye farveteknologi, bad de Adrian gøre dem knaldrøde.

Da optagelserne til filmen var færdige røg alle skoene først på et lager på MGM’s studier, før de senere blev opdaget og solgt til samlere og museer.

Foto: Jaclyn Nash/the Smithsonian Institution

To venstrefødder?

Det dyreste par er indtil videre købt af The Academy Museum of Motion Pictures, der åbner i 2019, for 13 millioner kroner. Og i september var et par af skoene i rampelyset, da FBI fandt dem efter de blev stjålet i 2005.

Smithsonian, der netop havde restaureret deres eget par, hjalp FBI med verificeringen.

Og ud over, at de hurtigt kunne bekræfte tyvegodsets ægthed, viste det sig, at skoene fra det stjålne par faktisk ikke hørte sammen, men hver passede med en fra museets nyrestaurerede par. En forvikling, der højst sandsynligt er sket i forbindelse med filmoptagelserne.