Katrine Marie Guldager fik klummekrise: Hvorfor skrive klummer, hvis medierne allerede er én stor klumme?

For nylig fik jeg så en klummekrise.

Svend Brinkmann og jeg har skrevet på denne plads på skift i over et år, og vores opdrag har hele tiden været ’Tag temperaturen på det moderne menneske’. Hvad er det for nogle problemer, det moderne menneske står i? Hvordan er det at være til lige nu? Egentlig synes jeg, det er gået meget godt indtil nu, altså indtil min klummekrise. For pludselig forekom det mig, at hele verden er blevet én stor klumme.

En klumme er pr. definition en subjektiv fremstilling, og selv om jeg ved, at både Svend Brinkmann og jeg tilstræber en vis objektivitet (her i betydningen: ikke kommer med uunderbyggede påstande), så ligger det egentlig ikke til klummegenren, som er en enkeltpersons mening om dette og hint.

Vores tilgange har hele tiden været forskellige: Jeg tager gerne udgangspunkt i egne oplevelser og forsøger ud fra dem at sige noget alment om et eller andet. Svend Brinkmann tager i langt højere grad udgangspunkt i forskningsresultater og bliver kun sjældent privat.

Man kan sige for og imod begge dele: Nogle gange er det meget rart at have en tydelig afsender i en klumme (som i mit tilfælde), på den anden side er det helt indlysende en gave, at Svend Brinkmann har en stor faglig viden at trække på, når han spidder det moderne liv.

Når jeg for eksempel læser en boganmeldelse, behøver jeg ikke vide, om anmelderen er nyforelsket, lige er stået op, har kvalme, er nøgen, grædende eller søvnløs. Hans privatliv rager mig en høstblomst

Man kan også sige, at vi nærmer os klummen fra henholdsvis et partikulært og et universelt udgangspunkt, og faren ved det første udgangspunkt er, at teksten forbliver en subjektiv suppe, der er uinteressant for andre end klummeskribenten selv. Faren ved det andet udgangspunkt er, at man kommer til at tale ned til folk og fortælle dem, hvad deres sandhed er, hvilket nogle måske kan have det stramt med.

Måske har vi faktisk en fin balance kørende. Måske!

Tilstræbt objektivitet

Men min krise handlede egentlig mest om, at jeg nogle gange synes, at resten af verden er blevet én stor klumme.

Hvorfor skrive klummer, hvis medierne allerede er én stor klumme? I dag kan man sagtens få optaget et debatindlæg i en avis, selv om der ikke er nogen argumenter, selv om essensen er: Det er sandt, fordi jeg oplever, at det er sandt. Man behøver ikke engang indregne modstanderens argumenter. Man behøver end ikke forsøge at rejse sig fra sin subjektive suppe. Måske er det derfor, jeg så sjældent får læst avis: Jeg er egentlig ligeglad med, hvad folk går rundt og føler.

I sidste uge skrev Svend Brinkmann om den generelle subjektivering af vores sprog og satte det i forbindelse med det faktum, at flere og flere går i terapi.