Landest mest kendte transkønnede skuespiller:   »Transkønnede opfattes som en forstyrrelse på lærredet«

Det er på sin plads, at LGBTQ-filmfestivalen Mix Copenhagen i år har besluttet at boykotte alle spillefilm, hvor transkønnede spilles af ikke-transkønnede. Det mener den kendte transkønnede danske skuespiller May Simón Lifschitz.

Serie Identitetspolitik Er identitetspolitik en tiltrængt politisk kamp for ligebehandling og rettigheder? Eller er det udtryk for en tyndhudet krænkelseskultur, som kræver særrettigheder til mindretal på bekostning af fællesskabet? Holdningerne til identitetspolitikken, der i disse år vinder frem, er mildt sagt delte. Det sætter denne serie fokus på.

Som beskrevet i Politiken i sidste uge har Mix Copenhagen valgt den politik i år, fordi festivalen mener, at transkønnede bliver fejlrepræsenteret i film, og at de bliver ekskluderet fra deres egne historier.

May Simón Lifschitz mener, »at boykotten desværre er nødvendig«.

Hun håber, at det på sigt vil ændre sig, da hun i princippet er ligeglad med, at ikketranskønnede spiller transkønnede roller. For det burde være den, som er bedst i rollen, der får den.

Men lige nu er vi i en periode, en slags transition, hvor det er nødvendigt at kæmpe for, at transkønnede overhovedet bliver castet til roller, da det kan være svært at få arbejde, mener hun.

Og så er næste skridt ifølge May Simón Lifschitz et opgør med de klichéfyldte fortællinger.

Hun peger på den anmelderroste ’Den danske pige’ om den transkønnede kunstner Lili Elbe, som Eddie Redmayne blev indstillet til en Oscar for, som et eksempel på en film, hvor fokus ligger på de fysiske forandringer, og som ikke giver et realistisk indblik i, hvad det vil sige at leve uden for traditionelle kønsopfattelser.

I det hele taget mener hun, at der er en overvægt af tragiske fortællinger, som glemmer, at transkønnede også har en hverdag.

»Transkønnedes liv handler ikke kun om kønsidentitet, og den historie mangler vi at fortælle. Mit liv handler heller ikke kun om min kønsidentitet«, siger May Simón Lifschitz.

Alt andet end normal

May Simón Lifschitz er aktuel i Lene Kaaberbøls fantasyfilm ’Vildheks’ som fugleheksen Kimære.

Og her var det en befrielse, at hendes kønsidentitet ikke betød noget. Det er hun ellers nervøs for, hver gang hun skal til casting på en ny film. Og hun har flere gange oplevet at blive valgt fra, fordi »hendes kønshistorie har virket distraherende for rollen«.

Til gengæld er hun blevet tilbudt flere transkønnede roller, men har sagt nej, fordi de ofte har haft et »uinteressant blik« på rollen. Ofte ender film om eller med transkønnede som sensationsfortællinger, der fokuserer på for eksempel genitalier, operationer og modgang, mener hun. Uden inddragelse af den disharmoni, der også breder sig »i det indre følelsesmæssige landskab« hos en transkønnet.

»Jeg håber, at vi en dag når frem til, at skuespillere bliver castet for det, de har at byde rollen. Ligegyldigt hvilket køn eller kønsidentitet, de har. Der er vi bare ikke endnu, for transkønnede opfattes som en forstyrrelse på det store lærred«.

I tidligere interviews er May Simón Lifschitz blevet spurgt, om hun ikke tror ikketranskønnede generelt får rollerne, fordi de er bedre skuespillere.

»Det er enormt nedgørende. Grunden til, at ikketranskønnede skuespillere får rollerne, er, at de har bedre forudsætninger. De får en anden eksponering, som jeg for eksempel ikke gør«.