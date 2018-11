Ny bog viser danske fotos samlet af kendt forlægger gennem 60 år Forlægger Palle Fogtdal udgiver uforglemmelige billeder samlet sammen over mere end 60 år.

18-årige Gitte Frandsen, der i 1970 spankulerede ned ad Strøget i København i »afslappet hippiekostume« med sin kæreste i hånden, er på et af de uforglemmelige billeder, som den 86-årige Palle Fogtdal har gemt i løbet af sin mere end 60 år lange karriere som udgiver og forlægger.

Erik Holmbergs fotografi er det første i den store fotobog – ’Fotografier som jeg altid vil huske’ – som Palle Fogtdal nu udgiver.

»Jeg følte pludselig et behov. Og når man er 86 år, så gælder det bare om at komme i gang og få behovet dækket hurtigst muligt«, som han forklarer i et lille interview med sig selv i bogen.

Den er først og fremmest vidnesbyrd om fotografiske indtryk af tiden siden 1848, hvor det ældste billede er af en soldat i kampuniform med sabel, udkommanderet til Treårskrigen med tyskerne. I bogen finder man en række billeder af kendte og ukendte danskere gennem tiden og af finurlige situationer og øjeblikke, som fotografer har fanget.

Her er alt fra dansk films største internationale stjerne, Asta Nielsen, over Dirch Passer, Gasolin’, slangetæmmeren Anniqa og professor Holger Bech Nielsen til ungdomsbilleder af Reneé Toft Simonsen og Thomas Helmig. Ligesom der er masser af billeder af hverdagsliv fra Danmark og verden og af exceptionelle øjeblikke som fødsel, bryllup, død og månelanding.



Som Palle Fogtdal skriver i sit forord: »Fotografier er ganske særlige øjeblikke, der er gjort evige«.