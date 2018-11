Hun synger til sin døde far: Rørende DR-serie viser, at sorg er okay DR Ultra har lavet en lille serie om Marie på 13, der har mistet sin far og skriver en sang til ham. Det kunne have været så usmageligt og ubærligt, men i stedet lykkes det at ramme en balance mellem sorg og livsglæde.

