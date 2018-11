Bibliotekerne dør – med mindre de digitaliserer massivt Kulturministeren rejser for tiden rundt og undersøger, hvad danskerne vil med deres folkebibliotek. De unge er ikke i tvivl: Fremtiden er digital.

Han er 17 år og har livet foran sig, så det er en tankevækkende forudsigelse, han serverer, den unge elev fra Støvring Gymnasium:



»Jeg tror, at bibliotekerne uddør i min levetid«, siger Jeppe Bech Vink fra gymnasiets 2.a.

Og så tilføjer han noget, der vil blive tygget en del på i Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening (KL).

Her har man i de sidste uger holdt dialogmøder rundt i landet for at høre, hvordan danskerne ser på en af de mest fundamentale institutioner i et oplyst demokrati: folkebiblioteket. Jeppe Bech Vink er en dem, der har deltaget i det første møde, der foregår på virksomheden Mekoprint i nordjyske Støvring, og han sætter med egne ord stor pris på, at der er et sted, hvor man kan gå hen og finde en bog og fordybe sig sammen med andre mennesker.

»Men boginteressen kan dø og blive til sådan noget, far gjorde som barn«, siger han.

Med den tilføjelse, som samtidig rummer hans bud på en løsning: »Med mindre altså at man digitaliserer en hel masse«.

Når kulturminister Mette Bock og formanden for KL’s udvalg for kultur, Rebild-borgmester Leon Sebbelin, har åbnet den store debat om fremtidens rolle for bibliotekerne, er det på en mørk baggrund: Læselysten daler. Hver femte unge mellem 15 og 19 år har aldrig åbnet en skønlitterær bog. Fire ud af ti danskere bruger aldrig biblioteket.

»Men biblioteker er helt afgørende for, at vi bliver et dannet folk«, understreger kulturminister Mette Bock, da alle har fået sat sig i Mekoprints store foyerområde.

Her skal borgerne ved hjælp af små legende gåder, udfordringer og workshops levere nogle bud på, hvordan biblioteker skal være fremover. For at undgå, at diskussionen »holdes i et lukket kredsløb« for de i forvejen overbeviste, efterlyser ministeren ikke mindst input fra folk, der aldrig kommer på biblioteket: Hvad skulle der til, for at de kom, spørger hun, efter at en hurtig mobilrundspørge har vist, at knap en fjerdedel i salen aldrig kommer på biblioteket.

Matador-millioner

Skal man tro både virksomhedens ansatte og den ekstraindkaldte styrke af teenagere fra det lokale gymnasium, har fysiske bøger en naturlig plads for både unge og lidt ældre. Men da grupperne bliver bedt om at lege »Kassemester« og fordele et større antal kommunale matador-penge, overhales papiret langt af online-materialer, og deltagerne prioriterer e-bøger og lydbøger. Endnu flere ’millioner’ afsætter de til arrangementer og aktiviteter som foredrag, koncerter, film og møder med andre mennesker om noget, der kan kaldes kultur.

»Fysiske bøger er mere for forældregenerationen. Vores generation er blevet digital« siger Emilie Dam fra 2.a, da hun står med en flok klassekammerater og fordeler papirpengene.

De kommer i tanke om, at det også er vigtigt, at man kan få mad og drikke på biblioteket, og afsætter forsøgsvis 1,5 millioner. Fysiske materialer som bøger får 2 millioner, mens online-indhold sættes til mere end det dobbelte, næsten 5 millioner, og arrangementer til 6-7 millioner kroner.

Gymnasieflokken rokerer til næste aktivitet, og frem til pulten kommer i stedet en flok af Mekoprints medarbejdere fra virksomheden. De er enige om, at papirbøger og cd’er hører med i et fremtidens biblioteksbudget. Men de giver dobbelt så meget til digitalt indhold. Og som gymnasieeleverne: Endnu mere til arrangementer.

»Jeg synes, det er vigtigt for børn og unge, at de kan komme på biblioteket og se verden i stedet for bare at sidde bag en firkantet skærm og opleve det hele i 2D«, siger Mette Østergaard Frederiksen, 38.

»Men det, der trækker folk ind på biblioteket, er ikke bogen. Det gør aktiviteter, hvor man mødes med andre i et fælles forum og får en oplevelse. Det er fint med Legoland og Faarup Sommerland, men det bliver så materielt. Biblioteket giver noget helt andet«.

Digital bødefælde

Formanden for det lokale ældreråd, Jette Nielsen, 69, er enig i, at bibliotekerne har en fremtidig rolle som kulturhuse, hvor folk kan mødes om diskussioner og aktiviteter. Men den digitale oprustning, som de yngre kræfter lægger op til, er hun ikke meget for:

»Mange ældre er afskåret fra at være med og kan ikke finde ud af det. Det er vi nødt til at respektere«, siger Jette Nielsen, der selv har fået en bøde for ikke at have afleveret en bog, som hun havde afleveret:

Hun havde fundet ud af at komme ind på sit ubemandede bibliotek med sygesikringsbeviset, og via opslag fik hun læst sig til, hvordan hun kunne låne bøger. Det tog sin tid, fortæller hun. Men da hun skulle lave en digital kode for at aflevere, gav hun op, og efter bøden har hun lunkne følelser over for biblioteker.

Thomas Lænner, 32 og designteamleder på Mekoprint, kommer der slet ikke: