Ny karriere?: Alexandra har udgivet sin første single. Og nu skal hun optræde i Malmö Arena For en måned siden udgav hun sin første bog. Nu har grevinde Alexandra indspillet sin første sang og optræder live med den i Malmø lørdag 10. november.

Lørdag 10. november går grevinde Alexandra på scenen i Malmö Arena for at synge nummeret ’Wash Me Away’ live ved en velgørenhedskoncert.

Nummeret, der kan høres på Spotify, har hun indspillet til fordel for den svenske velgørenhedsorganisation Star For Life, der hjælper fattige og udsatte børn i det sydlige Afrika, skriver Ritzau.

»Jeg har altid godt kunnet lide at synge, og jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil ud at prøve noget nyt. Derfor har jeg også sat gang i nogle ting, der gør det muligt for mig at smide den skabelon, som har været omkring mig«, siger grevinde Alexandra til Ritzau.

Vorherre bevares

Hun fortæller også, at da hun i juni gik i studiet for at indspille sangen, var det med endorfinerne buldrende rundt i kroppen.

»Det var nogle af de timer, jeg har nydt allermest. Tiden fløj af sted. Den første dag var vi i studiet i 10 timer, og vi sluttede kun, fordi mit stemmebånd måtte have en pause, så jeg ikke blev hæs«, siger hun til Ritzau.

Og næste lørdag går hun altså på scenen i Malmö Arena for at synge nummeret live ved en velgørenhedskoncert.

»Der er jo nok nogle, der vil sige: »Vorherre bevares, hun kan ikke synge«. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er professionel sangerinde – tværtimod – men jeg har dyrket noget, jeg virkelig synes er sjovt, og hvis jeg kan sprede lidt glæde og hjælpe andre ved at synge der, hvorfor så ikke?«, siger hun ifølge Ritzau.

’Wash Me Away’ er indspillet i Medley Studio i København og produceret af Søren Mikkelsen, som også har været med til at skrive nummeret. Han har tidligere arbejdet med blandt andre Kim Larsen, Sys Bjerre og Savage Rose. Overskuddet fra udgivelsen går til velgørenhedsorganisationen Star For Life.



Er du vanvittig?

Grevinde Alexandra er også aktuel med bogen ’Mit lykkelige land’, hvor hun har rejst Danmark rundt i selskab med journalist Rikke Hyldgaard og ledt efter svar på, hvorfor danskerne flere gange er blevet kåret til et af verdens lykkeligste folkefærd.



Undervejs har hun talt med folk med forstand på Grundtvig, Skagensmalerne, sprog, højskolebevægelsen, vikingetiden og H.C. Andersen for at indkredse den danske kultur, historie og identitet.

I juni 2017 offentliggjorde grevinde Alexandra, at hun fra fra 2020 frasiger sig sine årpenge på 2,4 millioner kroner. Det sker, samtidig med at hendes og prins Joachims yngste søn, prins Felix, fylder 18 år. Det har hun gjort for at få mere kontrol over sit eget liv, fortalte hun for nylig i et interview i Politiken.

»Jeg tog beslutningen efter mange overvejelser, kiggede på den forfra og bagfra. En del mennesker sagde til mig: »Er du vanvittig? Du hiver tæppet væk under dig selv«. Men jeg følte, at det var det, jeg skulle gøre. Det giver mig mulighed for at gøre flere af de ting, jeg altid har haft lyst til. Jeg bliver nødt til at skabe min egen vej, og det er jeg i gang med nu«.