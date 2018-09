Grevinde Alexandra udgiver bog om lykke: Jeg troede, jeg var lykkelig. Men når man går igennem en krise i sit liv, forstår man, at lykken ikke er noget, der kommer fra andre

På en væg i Randers Regnskov hænger et ældre, officielt portrætfoto af grevinde Alexandra. Klædt i rødt, med skinnende blank frisure og en hånd under hagen.

blå bog Grevinde Alexandra Født 1964 i Hongkong, hvor hun har arbejdet som børsmægler og vicedirektør. Gift med prins Joachim 1995-2005, mor til prins Nikolai og prins Felix. Harværet gift igen og afgav i den forbindelse sin prinsessetitel og er ikke længere medlem af kongehuset. Sammen med professor Tim Fort forfatter til bogen ’The Sincerity Edge’ (2017) om forretningsetik. Medlem af bestyrelsen i Ferring Pharmaceuticals og formand for Ethics and Compliance Committee samme sted. I 2018 gæsteprofessor på The Kelley School of Business i Indiana, USA. Protektor for en række danske institutioner og organisationer. Vis mere

Da hun for nylig besøgte den jyske regnskov igen, var det med udslået hår og blomstret sweater. I bogen ’Mit lykkelige land’, der udkommer på tirsdag, fortæller hun, hvordan den ældre udgave af grevinden stillede sig foran fotoet og tog en selfie som »en slags forening« med den yngre version af sig selv.

»Der er en kontrast mellem den mere officielle, yngre kvinde og mit mere uformelle, ældre jeg. Men jeg vil ikke bytte plads med hende på væggen i dag, jeg holder af mit nuværende liv«, siger hun.

Billedet er taget for omkring et årti siden.

»Dengang var jeg så optaget af rutinerne, forhold, familielivet og arbejdet, at jeg troede, jeg var lykkelig. Men når man går igennem en krise i sit liv, forstår man, at lykken ikke er noget, der kommer fra andre. Jeg ved mere, end den yngre kvinde vidste«.

Hun griner.

»Altså jeg siger ikke, at mit liv er en skabelon på lykken«, tilføjer hun så.

I sin bog rejser grevinde Alexandra i selskab med journalist Rikke Hyldgaard rundt i landet og leder efter svar på, hvorfor danskerne flere gange er blevet kåret som et af verdens lykkeligste folkefærd. Undervejs taler hun med folk med forstand på Grundtvig, sprog, højskolebevægelsen, vikingetiden og H.C. Andersen.

Hun besøger øboer og vinterbadere, og konsulterer eksperter inden for blandt andet kunst, design og lykke for at indkredse den danske kultur, historie og identitet.

»Mit mål var at undersøge, hvad den nationale lykke er. Og jeg synes, jeg har fundet mange opskrifter på det. Man kan rejse til Skagen og finde et fællesskab i en vinterbadeklub, man kan sejle til Skarø, der har 26 beboere, og finde innovation i en lille isvirksomhed, der sælger til Singapore Airlines. Man kan besøge en mejerist og høre om et andelsmejeri, hvor samtlige 70 mejeriejere bakker op, når man er i krise. Og man kan finde passion hos en mand, der står på en mark i Randers og siger: Her skal ligge en regnskov«. I bogen genbesøger grevinde Alexandra også marsklandet i Sønderjylland, hvor træerne er blæst skæve, og hvor hun slog sig ned for 23 år siden efter at have tilbragt sine første 31 år i Hongkong.

Turen er nemlig også en personlig rejse tilbage til grevinde Alexandras første møde med vokalerne æ, ø og å, der var fremmede både at se på og lytte til. Og så var to af dem i øvrigt også selvstændige ord, ø og å. Og til en integrationshistorie, der lykkedes, fordi gæstfriheden med hendes egne ord var stor og beslutningen om at blive dansker helhjertet.

Havet kunne standses

Det er godt 24 år siden, grevinde Alexandra var i Danmark for første gang. En varm sommerdag i 1994 hentede prins Joachim hende i lufthavnen i Hamburg og kørte hende til Møgeltønder for at vise hende Schackenborg. Hun kan huske stilheden, det langstrakte flade landskab, den brostensbelagte slotsallé og voldgraven, og at det hele var »så H.C. Andersen-magisk«. Året efter skøjtede hun på voldgraven om vinteren og kørte med sin mand ud til digerne og så på det lave vand, der var frosset til is flere hundrede meter ud.

Sproget er en meget vigtig del af at blive og være dansker. Da jeg lærte det, var det som at blive en del af en kollektiv tanke

»Jeg havde aldrig før oplevet den slags naturfænomener. At havet, som jeg kun havde set i konstant bevægelse hele mit liv, kunne standses og fryse til is, det var utroligt«, siger hun, da vi sidder i hver sin rokokosofa på Hellerup Park Hotel.

Hun er næsten lige trådt ind ad døren i gummisko, fløjlsbukser og dunvest. På en måde er det første gang, vi mødes. Men jeg har allerede fulgt hende i et kvart liv. Jeg var med til at dække hendes første bryllup for 23 år siden. Her genopstod eventyret for en tid i kongehuset, der ellers kæmpede med at komme på omgangshøjde med nutiden, da verdensdamen med den multikulturelle baggrund, Alexandra Christina Manley, landede i Danmark iført Chanel-dragt og et internationalt smil. Og 18. november 1995 blev hun prinsesse Alexandra af Danmark i Frederiksborg Slotskirke.

Ni år og to små prinser senere sad vi en hel flok journalister på hestehårsstolene i Riddersalen på Amalienborg, da daværende hofmarskal Ove Ullerup læste den lakoniske meddelelse op om, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skulle skilles. Omgivet af guldrandede paneler og royale tapeter blev der redegjort for fælles forældremyndighed, børnebidrag og samkvemsordninger.

Nu sidder vi så her – et sted i 50’erne og til sammen fire skilsmisser senere. Og taler om lykken. Både den nationale og den personlige.

Og egentlig er det først nu, der for alvor er noget at sige om den, mener hun. For 23 år siden var lykken det uvisse: at blive gift og komme til et nyt land med en anden kulturarv, et andet sprog og nye venskaber. I dag er lykken, at hun faktisk gjorde det. Og stunderne med de sønner, der for længst er vokset hende over hovedet.

»Nu kan jeg reflektere over alle de årtier, jeg har været i Danmark og set forandringer også med mig selv. Og man kan bedre tale med om lykken, når man er gået igennem kriser i sit liv«, siger hun.

Skidebinnen

»Dette er min første tale på dansk, jeg håber ikke, det bliver den sidste. De må have lidt tålmodighed med mig«.

Sådan lød det, da Alexandra Christina Manley for første gang henvendte sig til offentligheden på dansk. Det skete tre dage før hendes bryllup med prins Joachim, da hun foran slotsporten til Schackenborg takkede for folkegaven på 13 millioner kroner, der skulle bidrage til renoveringen af det forfaldne slot.

På sin tur rundt i Danmark har hun også besøgt en sprogforsker i Odense og talt med ham om den svære danske udtale, der ligger langt fra skriftsproget, og de danske r’er, der ligger dybt i struben, mens det på andre sprog ligger længere fremme i munden. I sine dagbøger har hun noteret de sproglige bommerter, hun har begået på dansk i tidens løb. Som da hun på en udstilling interesseret spurgte om en fugl var forstoppet i stedet for udstoppet. Eller da hun kørte på motorvejen med prins Joachim og så et skilt mod Slagelse Ø og sagde, at hun ikke var klar over, at Slagelse var en ø.

Foto: Andreas Haubjerg I sin første tid i Danmark undrede Grevinde Alexandra sig over et væld af ord, der staves på én måde og udtales ganske anderledes. Foto: Andreas Haubjerg

»Begge mine børn har haft bøjle, og jeg må virkelig tage mig sammen for at huske, at det hedder en bideskinne og ikke en skidebinne. Det er aldrig kommet til, at jeg har sagt det, men jeg har tænkt det«, siger hun og griner.

Men for hende har sproget også været den nøgle, der låste hele kongeriget op og fik hende til at føle sig dansk, for:

»Et sprog er ikke bare en lang stribe bogstaver stablet op ved siden af hinanden. Det rummer også et folks nuancer, humor, historie og kultur«.

Ud over den formelle danskundervisning, hun modtog, da hun kom, mødtes hun også hver morgen i køkkenet med oldfruen på Schackenborg og forsøgte sig frem på sit nye sprog.

Den første tid var én lang sproglig undren over ord, udtryk, udtale og stavemåder. ’Skavank’ var et sjovt ord. Det lød, som om »det var blevet skåret midt over og manglede nogle lemmer«. Ordet ’uddybe’ drillede også med sine to d’er placeret lige ved siden af hinanden, som alligevel skulle udtales vidt forskelligt, det ene blødt det andet hårdt. I ordet ’dagligstue’ optrådte to g’er, som man slet ikke kunne høre, når man udtalte det. Og hvorfor var man på et slot og ikke inde i det?

»Nogle gange er den danske udtale næsten som motion. Det kræver simpelt hen noget andet af mig fysisk at tale dansk, især af min hals. Det føles som at skulle op ad en bakke, helt op på toppen, og så spytte ordene ud. Måske er det derfor, jeg taler dybere på dansk, fordi jeg henter lydene i halsen, hvor engelsk er mere nasalt«.

Dear, love, darling – og tax

Alexandra talte i forvejen både engelsk, tysk, fransk og japansk. Nogle måneder efter sit bryllup sad hun i påsken på Marselisborg og malede påskeæg med svigerfamilien. Og opdagede, at hun faktisk talte næsten flydende dansk og forstod, hvad der blev sagt omkring hende.

»Det var som at tage propperne ud af ørerne og med ét kunne høre alt. En hel verden foldede sig ud. Sproget er en meget vigtig del af at blive og være dansker. Det er formet over tusind år og hænger uløseligt sammen med det folk, der har talt det gennem alle årene. Da jeg lærte det, var det som at blive en del af en kollektiv tanke«, siger hun.

Og så har hun også noteret sig, at bandeordene sidder relativt løst hos danskerne – særligt de engelske.

»Når man bander på et sprog, som ikke er ens modermål, tror man ofte, det er mildere. Jeg hører så tit ordet shitstorm, også i medierne. Og jeg tænker: Oh, my God, for det er virkelig et grimt udtryk på engelsk. Jeg vil ikke nævne de danske bandeord, jeg selv bruger. Men jeg kan bare sige, at også jeg lettere kan finde på at bruge danske bandeord end bandeord på mit modersmål«.

Til gengæld er hun dårlig til sluge så mange stavelser i ordene, som de fleste danskere ellers gør.

»Vi mumler meget på dansk og spiser endelserne, og det er også et meget monotont sprog i forhold til norsk, hvor man synger mere. Da jeg lærte tysk og fransk i skolen, fik jeg at vide, at man virkelig skal artikulere. Så det gør jeg, også nu hvor jeg er i gang med at indlæse bogen som lydbog. Mange siger til mig, at det er nemmere at forstå mit dansk, fordi jeg gør mig umage med at tale tydeligt«.

Alligevel er der ting, der stadig ikke giver mening. At ’dej’ og ’dig’ ligger så tæt på hinanden. Og at ’skat’ både er noget, vi betaler, og noget, vi siger til folk, vi holder af. »Det synes jeg er så mærkeligt. Altså på engelsk har vi dear, love, darling – og tax«.

Jeg plantede mine fødder her

Da grevinde Alexandra flyttede til Danmark, fik hun med egne ord »en privilegeret modtagelse i forhold til mange andre, der flytter hertil«.

Og blev mødt med både nysgerrighed og begejstring.

»Den gæstfrihed gjorde en forskel for min følelse af hurtigt at føle mig hjemme. Samtidig tog jeg en beslutning om, at jeg ville være dansker. Man er nødt til at investere i det, hvis man virkelig vil bosætte sig et nyt sted, og jeg plantede begge mine fødder her«.

Når jeg bliver punket til at nævne én ting, der er afgørende for den nationale lykke, så er det tillid

Grevinde Alexandra har selv en multikulturel baggrund med flere nationaliteter flettet ind i sit dna. I dag er Danmark et stadig mere kulturelt blandet samfund, og overalt i verden er det et tema, at folk flytter sig. Eller som hun siger:

»Der foregår en migration, som man aldrig har set før. Det er vor tids problemstilling, vor tids issue. Globaliseringen præger i stigende grad vores hverdag, og når man lever i et lille land, kan det skabe utryghed. Det er vigtigt for os at bevare vores kulturarv, altså det, der har defineret os som danskere i tusinder af år. Men intet i livet forbliver det samme, og vi skal også følge med tiden og få del i de fremskridt og den lykke, der ligger i udvikling. Det unikt danske forsvinder, hvis vi kun er af det gamle. Jeg synes, det er en meget fin og svær balance«. Netop frisindet er ifølge grevinden noget særligt dansk og også afgørende for vores lykke.

»Vi har nogle fantastiske værdier, som vi skal bevare uanset hvad. Når jeg bliver punket til at nævne én ting, der er afgørende for den nationale lykke, så er det tillid. Vikingerne havde en tillidsbaseret struktur, der lod dem være opdagelsesrejsende i nogle farvande, hvor man beskyttede hinanden. I dag har vi tillid til vores retssystem, til politiet, til vores lærere, strukturen, hinanden og vores arbejdspladser, og ergo er der næsten nul korruption her. Den tillid skal vi fastholde i den globaliserede verden. Og vi skal sørge for, at de, der kommer til landet, er med til at bevare den tillid, vi har til hinanden«.

Spørger man hende, hvordan Danmark og den danske mentalitet har forandret sig i det snart kvarte århundrede, hun har været en del af den, nævner hun internettet og Storebæltsbroen som det, der har ændret mest.

»Storebæltsbroen kom nogle år senere, end jeg gjorde. Vi var mere splittet geografisk dengang, og derfor var der også mentalt en større kløft mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Det er egentlig slående, at et land mentalt kan rykke tættere sammen på grund af en menneskeskabt struktur«.

Så kommer det ikke som et chok

I Hongkong er ’alene’ et luksusbegreb. Ofte bor man flere generationer i en lille lejlighed. I Danmark er ensomhed derimod noget, man kæmper med på tværs af generationer. Det var en af de kulturelle forskelle, grevinde Alexandra registrerede, da hun kom hertil.

» Jeg voksede selv op i en lejlighed, hvor jeg måtte dele værelse med mine to søstre, så det at have min egen plads var en luksus for mig. Nu har jeg prøvet at leve alene som voksen, og jeg tror, det er sundt. Når jeg forhåbentlig når min mors alder, har jeg prøvet det og er forberedt til det. Så kommer det ikke som et chok i en sen alder«.

Selv om grevinde Alexandra de seneste 23 år har opholdt sig i et land, der er spækket med fællesskaber og foreninger for hvad som helst, er der ikke rigtig nogen, der deler hendes egen livssituation. Hun er ikke længere en del af kongehuset, men der gælder stadig andre vilkår for hende. Hun er med andre ord den eneste af sin slags i Danmark, og det kan godt føles lidt ensomt.

I begyndelsen forstod grevinde Alexandra ikke, hvorfor hendes sønner byggede huler, legede med jord og trådte i vandpytter i Sønderjylland, mens hendes nevøer og niecer i Hongkong fra 3-års alderen lærte tal og bogstaver, men lykken på dansk er også at lege. Foto: Andreas Haubjerg

I begyndelsen forstod grevinde Alexandra ikke, hvorfor hendes sønner byggede huler, legede med jord og trådte i vandpytter i Sønderjylland, mens hendes nevøer og niecer i Hongkong fra 3-års alderen lærte tal og bogstaver, men lykken på dansk er også at lege. Foto: Andreas Haubjerg

»Der er ikke rigtig nogen, der er i min situation, og jeg har heller ikke min familie her. Min mor bor i Wien og mine søstre i henholdsvis London og Hongkong. Til gengæld har jeg et godt netværk, venner og bekendte og en mentor. Det er vigtigt at have et helle, hvor man kan tage hen og låne et andet menneskes hjerneceller. Og jeg har heldigvis virkelig nære venskaber her«.

Efter skilsmissen fra prins Joachim spekulerede de kulørte medier i, hvorvidt Alexandra ville forlade Danmark, når hendes sønner blev voksne. Det bliver de rigtig snart. Men:

»Mit hjerte og min sjæl er her. Men fordi man bor i ét land, kan man godt finde arbejdsprojekter i udlandet. I bogen interviewer jeg en hollandsk lykkeforsker, der siger, at ifølge statistikkerne er man er lykkeligst, når ens børn flyver fra reden. Det har jeg svært ved at forestille mig. Men i hvert fald har mine børn nu nået en alder, der giver mig en frihed , som jeg aldrig troede blev mulig igen, da jeg stod med min førstefødte i armene. Det var så overvældende, at det krævede alt af mig. Men tiden til interesser og arbejdsopgaver i udlandet er kommet tilbage. Man skal være dygtig til at navigere igennem de forskellige livsfaser, vel vidende, at der er et hav af mennesker, der går igennem det samme«.

Et friere liv

I juni 2017 offentliggjorde grevinde Alexandra, at hun fra fra 2020 frasiger sig sine årpenge på 2,4 millioner kroner. Det sker samtidig med, at hendes og prins Joachims yngste søn, prins Felix, fylder 18 år. Det har hun gjort for at få mere kontrol over sit eget liv, fortæller hun.

»Jeg tog beslutningen efter mange overvejelser, kiggede på den forfra og bagfra. En del mennesker sagde til mig: »Er du vanvittig? Du hiver tæppet væk under dig selv«. Men jeg følte, at det var det, jeg skulle gøre. Det giver mig mulighed for at gøre flere af de ting, jeg altid har haft lyst til. Jeg bliver nødt til at skabe min egen vej, og det er jeg i gang med nu«.

»Jeg vil eksempelvis gerne have et arbejdsliv, hvor jeg ikke fysisk behøver at opholde mig ét sted, men kan tage computeren under armen og være lidt oftere hos min gamle mor i Wien«.

Det er blevet kritiseret i medierne, at du har fået årpenge efter skilsmissen fra prins Joachim. Er der nogen, du følte, du skulle lytte til, som har rådet dig til at træffe den beslutning?

»Det var helt og holdent mig selv, der traf den. Jeg har aldrig lukket pressen så langt ind, at den var med til at styre mine beslutninger. Det har været min beslutning, og jeg har gjort det, fordi jeg føler, jeg får et friere liv«.