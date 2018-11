Der bliver ingen Haven Festival i 2019 Efter kun to år stopper Haven Festival, der nu skal genopstå i nyt format.

Festen er slut for Haven Festival.

En kombination af pladsmangel og krav om at stoppe musikken ved midnatstid er hovedårsagen til, at arrangørerne bag den københavnske festival har valgt at trække stikket.

I hvert fald indtil videre.

»Vi er gået i tænkeboks om, hvad Haven skal være, derfor bliver der ingen festival til sommer. Men Haven-konceptet overlever, og vi vil prøve at kigge på, hvordan vi kan bruge navnet fremadrettet«, siger John Fogde, der er pressechef i Down the Drain Group, som arrangerer festivalen.

Der bliver altså ikke en Haven Festival på Refshaleøen næste år, men håbet er at kunne afholde nogle enkeltstående arrangementer under samme navn og med de samme samarbejdspartnere, fortæller John Fogde.

Festivalen, der har været en 2-dags kulturel blanding af gastronomi, musik og kunst, havde stor succes med navne som Iggy Pop, Bon Iver og Beach House på plakaten, da den blev afholdt første gang i 2017.

Men den store tiltrækning af gæster gav også problemer med meget lange køer til de kolde øl, madboderne og toiletterne. Og da festivalen i 2018 kun fik adgang til halvt så meget plads, blev der skåret drastisk ned på antallet af billetter fra 16.000 til 10.000.

Musikken spiller i mørke

Da der i år ikke var lige så mange gæster til at spytte penge i kassen, kunne det ses på det efterfølgende regnskab for festivalen, som endte med et underskud.

John Fogde kan ikke på stående fod huske, hvad beløbet lød på, men siger, at underskuddet var forventet og ikke har haft indflydelse på beslutningen om at stoppe festivalen.



Derimod har det haft stor betydning, at Københavns Kommune har begrænset festivalens åbningstid til midnat modsat året før, hvor musikken spillede til 02.30. Det lever nemlig ikke op til festivalens vision, fortæller John Fogde.

»De større bands vil gerne spille, når det er mørkt, og derfor giver det nogle meget begrænset antal pladser at placere dem på. Det gør det rigtig svært at lave den festival, vi gerne vil lave, når vi ikke må spille længere end til midnat«.

Og med halveringen af festivalens område er der ifølge John Fogde ikke plads nok at boltre sig på. Men han kan ikke forestille sig musikken skal blande sig med madduften et andet sted i landet.

»Vi betragter Haven Festivalen som forankret i Refshaleøen, og derfor vil vi gerne blive derude«, siger han.

Nu skal ledelsen og samarbejdspartnerne i fællesskab finde ud af, hvordan Haven skal give sig ud i fremtiden. Heldags arrangementer eller enkelte koncerter er nogle af de bud, der skal op og vende. John Fogde forventer, at der vil komme udmeldinger om Havens fremtid i begyndelsen af det nye år.