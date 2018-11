Tidligere professor efter sexchikanesag: »Vi fejrer det store mandlige geni, der opfører sig vildt og vanvittigt, er i sine drifters vold og bruger sin magt« Kunstakademiets ledelser har overladt professorskoler for meget til sig selv, erkender tidligere rektor Mikkel Bogh.

Beretningerne i lørdagens Politiken om sexchikane og magtmisbrug på en af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er »rystende«.

Det mener direktør for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, som var rektor på akademiet i 2005-2014 og dermed havde ansvar for institutionen, da et af de nævnte eksempler på chikane ifølge flere studerende fandt sted i 2013.

»Det er utrolig modigt og afsindigt vigtigt, at nogle tidligere studerende og tidligere undervisere stiller sig frem. Jeg har aldrig hørt om noget lignende i de ni år, jeg var på akademiet«, siger den tidligere rektor, der skiftede til SMK i 2014.

I 2015 kom sagen for første gang den efterfølgende ledelse under Sanne Kofod Olsen for øre. Først i foråret 2018 førte den til, at den anklagede professor trådte tilbage.



»Det, vi hører fra den pågældende skole, er udtryk for magtmisbrug og et svigt af det mandat, man har som professor«, siger Mikkel Bogh.

Men er sagen fra professorskolen et enkeltstående eksempel eller udtryk for en problematisk kultur? Det diskuteres flittigt i miljøet, herunder i kunstmediet Kunsten.nu, hvor redaktør Matthias Hvass Borello i sidste måned gik til tasterne om sagen, som Politiken første gang skrev om i sommer.

»Det har slået mig, hvor stille der var i det kunstneriske system omkring sagen. Men det var en tavshed, som nok var kendetegnende for, hvad jeg har oplevet også i andre sammenhænge på scenen. Man passer utrolig meget på. Der er en stor respekt for cv’et. En stor respekt for dem, der er placeret højere i hierarkierne. Jeg ved ikke, hvordan man åbner sådan en østers, hvis ikke ved at tale højt«, siger redaktøren.



Hans kritik i Kunsten.nu rettede sig imod en generel tavshedskultur på kunstscenen og den nyligt afgåede rektor Sanne Kofod Olsen for ikke at have løftet denne sag ud i en offentlig, selvransagende diskussion.

Sagen kort Sexchikane på Kunstakademiet

I maj forlod en professor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler sin stilling efter en anklage om sexchikane mod en studerende i 2013. Rektor blev informeret om sagen fra en ikkeinvolveret part allerede i 2015, men dengang fik sagen ingen konsekvenser. Først tre år senere førte sagen til, at professoren fratrådte sin stilling, og med sig havde han seks måneders løn og et ekstrabeløb på en halv million kroner, viser en aktindsigt. I lørdagens Politikenrettede tidligere studerende og en tidligere underviser skarp kritik af akademiets ledelse for at neddysse sagen og opretholde en tavshedskultur. I søndagens Politikenrettede flere, blandt andre formanden for Billedkunstnernes Forbund, kritik mod professorskolemodellen og efterlyste reformer på akademiet.



»Det forekom, at der blev lagt låg på en historie, der kunne have haft vigtige principielle diskussioner i sig. Som kunne have haft en gentænkning af strukturerne i sig. Det ærgrede mig, at det ikke var sket, for institutionerne på området er nødt til at granske deres magtstruktur«.



Sanne Kofod Olsen har i Politiken henvist til, at hun modtog juridisk vejledning fra Kammeradvokaten i sagen, og at hun ikke kunne gøre yderligere på tidspunktet, da den berørte studerende ikke ønskede at stå frem med navn.

Hendes forgænger vil ikke bruge udtrykket tavshedskultur, når det gælder akademiet i de år, han var rektor. Mikkel Bogh oplevede studerende, der bestemt ikke var bange for at stikke hovedet frem og kritisere både ledelse, rektor og strukturer, så det er i hvert fald en paradoksal tavshed, siger han:

»For studiemiljøet var ellers i den grad præget af lysten til debat, til reform og til at sætte spørgsmålstegn ved meget grundlæggende ting. Institutionskritik var sådan set en integreret del af uddannelsen, og jeg har selv været udsat for både walkouts og andre protestaktioner«.

Myten om det store geni

Katya Sander var professor på akademiets billedhuggerskole Sprog, Rum og Skala fra 2008 til 2017. Og selv om hun er »virkelig overrasket« over de oplevelser, de studerende har haft ganske tæt på hendes egen skole, er krænkelserne i givet fald ikke sket i et kulturelt vakuum, anfører hun.

»Jeg genkender en bredere kultur, som ikke blot er afgrænset i billedkunsten, hvor vi fejrer det store mandlige geni, der opfører sig vildt og vanvittigt, er i sine drifters vold og bruger sin magt«.

»Vi slås med en kunstnermyte, som ikke blot tolereres, den belønnes og dyrkes også. Mange identificerer sig simpelt hen med den. Man kan jo se, at de studerende selv siger, at de har haft alt for stor respekt for denne figur. Og jeg tror desværre, man må sige, at professorskolestrukturen har gjort det lettere at opføre sig sådan«, siger hun om akademiets skoler, hvor de enkelte professorer har et vidtstrakt mandat til at forme undervisningen sammen med de studerende.

Lørdag reagerede kulturminister Mette Bock (LA) på Politikens dækning af sagen ved at bede om en redegørelse fra ledelsen for Kunstakademiets Billedkunstskoler. Hun har desuden indkaldt alle lederne af ministeriets kunstneriske uddannelser til en hastedrøftelse af, hvordan krænkelser kan undgås fremadrettet.

Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, opfordrer til en uvildig undersøgelse af studiemiljøet på akademiet og melder sig også klar til at tage modellen med de meget stærke professorer op til revurdering.