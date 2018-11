»Det sværeste at gøre sexet for en mand er strip«: Det er modigt at smide facaden - og tøjet

»Det sværeste at gøre sexet for en mand er strip«:





Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Simon Roliggaard om ’Vi er bare mænd’ på TV3, torsdage kl. 21.

Noget af det sværeste i hele verden for en mand at gøre sexet er strip.



En ting er, at de fleste af os mænd har svært ved at se sexede ud, bare når vi danser. Men at bevare maskuliniteten, mens man samtidig forsøger at tage tøjet af på en elegant måde, er noget nær umuligt.

Det er ikke desto mindre opgaven for seks mænd med ondt i selvtilliden i TV3-programmet ’Vi er bare mænd’, hvor de under supervision af den danske musicalstjerne og tidligere ’Vild med dans’-darling Silas Holst skal forberede sig på at strippe på Skanderborg Festival.

Da jeg først hørte præmissen, tænkte jeg, at det var ondsindet. Ej, hvor kunne man lige forestille sig, at nogle kække udviklingstyper har skreget af grin over, hvor sjovt det kunne være at se nogle mænd gøre sig selv til grin.

Men uanset hvad udviklerne har tænkt eller ikke har tænkt, er programmet i hvert fald alt andet end ondsindet. Griner man, er det på alle måder med de seks mænd og ikke ad dem.

For man kan ikke andet end respektere deres mod. Ikke så meget modet til at strippe. Det er på en eller anden måde sekundært. Nej, det er modigt, at de fortæller deres historier. At de fortæller om ensomhed og manglende selvtillid, selv om flere af dem har koner, kærester og børn. De har ikke kunnet finde sig selv i en eller anden klassisk manderolle, og ofte er de under deres opvækst blevet mobbet gevaldigt på grund af det.

»Hvis jeg ikke gør det her nu, er jeg bange for, at jeg bare ender som en ensom stakkel, der ikke har nogen venner. Sådan vil jeg bestemt ikke være«, siger Jacob, der fjernstuderer, fordi han er genert.

En anden frygter stadig at genopleve en episode fra sin skoletid, hvor han fik trukket bukserne ned, og alle grinede.

Og TV3’s valg af Silas Holst som vært er så utrolig rigtigt.

De seks mænd står først og snakker om, at det jo må være en eller anden elitesoldat, der skal være deres mentor. En B.S. Christiansen-type. Men det er jo netop problemet, at manderollen er så fastlåst i deres hoveder. De forventer, at de skal ud at ligge nøgne på taget af en bil og råbe »pik er gud«, før de kan kaldes mænd.

Men Silas Holst er om nogen beviset på, at sex og mandighed handler så meget mere om udstråling end om, hvem og hvad man er. Silas Holst er offentligt kendt for sin regnbuefamilie, sin homoseksualitet, sin dans. Og så er han i øvrigt selv blevet mobbet. Han er på mange måder alt andet end den traditionelle opfattelse af en mand. Og han er deres forbillede i dette program. Perfekt.