Instruktøren bag 'Doggystyle': »Jeg sagde altid til mig selv på filmskolen: »Jeg vil fortælle historier, som Nick Cave og Tina Dickow fortæller deres sange«

Musik

Mø, Robyn og Katinka

»Lige nu hører jeg rigtig meget de tre nye album fra henholdsvis Mø, Robyn og Katinka. Umiddelbart er fællestrækket, at det er god pop, men teksterne har også et fællesskab. Katinka har virkelig ramt plet på sit nye album; min kæreste og jeg sidder og griner og citerer det. Det bliver aldrig poetisk for at være poetisk. Det er også det, Robyn og Mø gør, men de er mere følelsesladede og banale på en god måde«.

BLÅ BOG ANNA EMMA HAUDAL Uddannet manuskriptforfatter fra Filmskolen. Har blandt andet skrevet episoder til ’Sjit Happens’ på TV2 Zulu. Har skrevet og instrueret serien ’Doggystyle’, som kommer til at køre på DR3. Den har premiere på søndag 11. november.

Koncerter

Nick Cave på Royal Arena

»Min seneste koncert var Nick Cave på Royal Arena sidste år. Jeg er bare megastor Nick Cave-fan, han bider sig altid ind i knoglerne på mig. Jeg græd nærmest fra start til slut. Han er bare historiefortælleren! Jeg sagde altid til mig selv på filmskolen: »Jeg vil fortælle historier, som Nick Cave og Tina Dickow fortæller deres sange«. Det er jo en sindssyg sammenligning, men hun har alligevel en fortællelyst på især sine tidligere album. Men det er Nick Cave, som er den helt store inspirationskilde – han har hængt ved siden af Lars Von Trier på ungdomsværelset. Jeg er meget tiltrukket af det dystre«.

Teater

’Revisoren’ på Nørrebro Teater

»Det er desværre virkelig lang tid siden, jeg var i teatret; jeg var inde og se ’Revisoren’ på Nørrebro Teater. Det var, da jeg havde set den, at jeg castede Josephine Park og Nicolai Jørgensen i ’Doggystyle’. Jeg var ikke så vild med forestillingen, den sprudlede ikke for mig. Men Josephine lyste scenen op, og hver gang Nicolai havde en passage, var det hysterisk morsomt«.

Foto: Camera Film

Film

’Grænse’

»Sidst jeg var i biografen, var, da jeg så ’Grænse’ under CPH PIX. Den film er nu på min top ti over bedste film siden årtusindskiftet. Den taler bare om så meget uden at sige det højt. Det er den slags film, jeg forelsker mig i. Der er ikke noget, der ikke fungerer; det er så forførende. Jeg havde det sådan, at jeg kunne gå ind og se den med det samme, lige efter jeg var færdig«.

Foto: Joachim Adrian

Museer

David Lynch-udstilling på Gammel Strand (2011)

»Én udstilling sidder stadig i mig, fordi den var så pisseuhyggelig. Det er David Lynch-udstillingen på Gammel Strand for en del år siden. Jeg bliver ved med at se de der underlige malerier, hvor nogen er blevet myrdet«.

Radio/podcast

P6 Beat

»Når jeg hører radio, hører jeg kun P6 Beat, og jeg hader podcast. Jeg er vildt sensitiv over for stemmer. Hvis de snakker for meget på P6, bliver jeg nødt til at slukke. Ret tit sætter jeg en podcast på, fordi det handler om noget, jeg synes er spændende, men jeg må altid slukke igen«.