Milliarder af dollars på spil: I dag fylder Mickey Mouse 90 år. Og Disneys marketingmaskine er gået amok Disney bruger Mickeys 90-års fødselsdag som anledning til monstrøs marketing og har skruet pr-maskinen op i måske de højeste omdrejninger nogensinde. Hver eneste krog af det 1.000 milliarder kroner store firma bidrager til kampagnen.

En to timer lang særudsendelse på tv-kanalen ABC. Cupcakes på størrelse med personbiler i Disneyland i Paris. Samarbejde med et dusin modeskabere, deriblandt Marc Jacobs. Mere end 30 bøger, inklusive en fra forlaget Taschen, der er så stor, at den er forsynet med et håndtag, så man kan bære den.