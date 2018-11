Hurra for hverdagsknaldet: Regler og rutiner kan føre lige lukt i ekstasen

Hurra for hverdagsknaldet:

Jeg har nok alligevel været en lidt nørdet 14-årig. I hvert fald ønskede jeg mig Inger Christensens digtsamling ’Alfabet’ i julegave, og minsandten om ikke en kulturradikal tante fik den flade pakke lirket diskret ind under træet.

Det er en bog på 75 sider, og jeg er ikke færdig med den endnu. Vi taler om et svimlende babelstårn af sart og slagkraftig poesi, som myldrer frem af bogsiderne som februars første vintergækker. De sjældne kødædende erantis.

Det hele er stramt og sirligt bygget op om Fibonaccis talrække, og hvert digt har nøjagtigt lige så mange linjer som de to foregående tilsammen. Det bliver ret hurtigt til ret mange linjer, og Christensen standsede klogelig ved bogstavet N – medmindre man bevilger sig selv den luksus at læse videre i skitserne, der udkom i foråret.

Sexklummen Christian Graugaard (født 1967) er læge, forfatter og professor i sexologi. Han har været anmelder af faglitteratur ved Politiken i en årrække og skriver nu også denne klumme med sexologisk udgangspunkt. Læs alle hans tidligere sexklummer her Foto: Lars Nybøll

’Alfabet’ handler om alting. Om cikader og søvngængeri, om krig, klima og kærlighed. Det hele er fint lagt til rette som en stramt komponeret logbog om verden, en indholdsfortegnelse, en lagerstatus, et leksikon. Er der noget, man vil vide, står det her.

Fire år senere lå der en ti gange tykkere bogpakke under juletræet. Det var Klaus Høecks ’Hjem’ – 600 siders rå og uforfalsket poesi, opdelt i tre parallelle lag (natur, kultur og ånd) og konstrueret efter en matematisk kalkule, der krævede et appendiks på 30 sider at forklare.

Også den bog tog pusten fra mig, og jeg sidder stadig og gisper. Hvad der ikke står i ’Hjem’, er ikke værd at vide – og er man det mindste i tvivl om kisel og alger og duer og moser og stjerner og »dødslens cisterne« og »sidstningens frugt«, så er der svar at hente i den tunge hvide encyklopædi.

Der er ingen grund til at frygte benspænd og selvpåført disciplin, og systemdigtningen er det levende bevis på, at stram form ikke er ensbetydende med slapt indhold.

Tværtimod: Det er, som om regler, rytmer og rutiner kan skærpe pointerne og tvinge nysgerrigheden til at sætte endnu smukkere frø.

Man ser det også i sexlivet, hvor automatikker og stram koreografi – eller hvad Freud lidt mavesurt kaldte for »gentagelsestvang« – kan føre lige lukt ind i ekstasen.

Man ser det i spankingrum og sorte selskaber, hvor det ritualiserede og repetitive viser sig at rumme forbløffende frihedsgrader.

Og man ser det såmænd i hverdagslivets forudsigelige rutineknald, som er så let at håne, men faktisk rummer kimen til den allerfineste poesi. Det er erotikkens lille systemdigt.