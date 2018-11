Fakta

Bogsalg i supermarkedet

Frem til 2001 var der faste bogpriser i Danmark. Forlagene satte prisen, og boghandlerne havde monopol på at sælge bøgerne.

I 2001 blev branchen pålagt en liberalisering, heriblandt at indføre frie bogpriser. Liberaliseringen skete glidende og var fuldt gennemført 1. januar 2011.

I takt med at forlagene udsendte stadig flere bøger med fri pris, har supermarkedernes interesse for at sælge især populære bøger af kendte forfattere været stigende.