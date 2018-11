EU godkender Disneys køb af Fox. Hvis ... Underholdningsgigantens opkøb er et skridt nærmere at blive virkelighed.

Europa Kommissionen har godkendt Disneys opkøb af Fox Studio og deres tv-kanaler. Et opkøb, som selskabernes ejere godkendte i sommer.

Det skriver udenlandske medier.

Dermed er underholdningsgigantens opkøb et skridt tættere på at blive virkelighed. EU Kommissionen har dog det forbehold, at Disney skal sælge deres del af de faktakanaler, de kontrollerer i Europa.

Det drejer sig om kanalerne ’History’, ’Crime & Investigation’ og ’Lifetime’. Uden dette forbehold ville opkøbet af Fox have elimineret konkurrencen mellem to rivaler i en lang række lande, skriver Kommissionen som svar på, hvorfor.

Disney har allerede accepteret, skriver Kommissionen videre. Det forventes at det endelige opkøb falder på plads i første halvdel af 2019.