Efter fund af gammelt skøde på marked: Anders And og ungerne tager på skattejagt i Skagen og omegn Det Hvide Fyr er et af de steder i Vendsyssel, som de fire ænder besøger i den nye udgave af Anders And & Co.

Ja, du har ret, Rup. Eller er det faktisk dig, Rip? Eller Rap? Donaldisterne skændes vist stadig om, hvem af de tre nevøer, der bærer henholdsvis rød, grøn eller blå kasket. Og det er en vigtig diskussion, men lige i denne sammenhæng lidt ligegyldig.

For som sagt: Uanset hvem det er, der bærer den grønne kasket på tegneserieruden øverst i denne artikel, har han jo ret i, at Det Hvide Fyr i Skagen blev opført i 1747. Og vi kan i øvrigt tilføje, at fyrtårnet blev tegnet af Philip de Lange og i mange år havde et kulbål på toppen. Senere blev det forhøjet og fik en egentlig lanterne for så til sidst – i 1858 – at blive afløst som fyrtårn i Skagen af Det Grå Fyr.

Hvorfor denne historietime med udgangspunkt i Wikipedia? Jo, den skyldes, at ænderne i denne uges Anders And & Co. tager på skattejagt i Vendsyssel, hvor de blandt andet besøger Hjallerup Marked. Her køber Anders ifølge en pressemeddelelse fra Egmont et gammelt skøde. Og jagten på hans nye ejendom sender ham og ungerne gennem seværdighederne i Vendsyssel – inklusive en afstikker til Klitmøller i Thy.

Specialudgaven af det kendte ugeblad er en del af en danmarks-satsning fra Egmont. Snart skal læserne bestemme, om de fire ænder i 2019 skal fortsætte jagten på Danmarks skjulte skatte i enten Sønderjylland, Djursland, det nordlige Fyn eller Midt- og Vestsjælland.

»Når Anders And & Co. drøner rundt i Vendsyssel og oplever de mange seværdigheder, er jeg ikke i tvivl om, at læserne selv bliver inspireret til at tage på eventyr i landsdelen«, skriver Gitte Hoffmann Hansen, marketingchef hos Egmont Publishing, i en pressemeddelelse.