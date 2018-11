Aviser taler ikke med børn: »Børn er en meget stor del af vores demokrati, så det er en stor gruppe, vi aldrig hører fra« I dag kommer Unicef med en undersøgelse, der viser, at danske dagblade interviewer børn forsvindende lidt i artikler, der handler om netop børn. Der skal ske et paradigmeskift, mener de.

Danske dagblade bruger næsten aldrig børn og unge som kilder i historier, der handler om dem.

Det viser en optælling, som Unicef har foretaget. Den udkommer i dag i anledning af børnenes dag.

Anne Mette Friis, der er chef for børne- og ungdomsarbejdet i Unicef, er ærgerlig over resultatet.

»Jeg synes egentlig, jeg ser børn blive brugt som kilder, så når man laver de her sammentællinger og ser, hvor lidt børn egentlig er repræsenteret, overrasker det mig«, siger hun.

Desuden er ingen aviser bedre end andre. De er alle konsekvent dårlige til at høre børn i artikler, der handler om skole, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og skærmtid. Emner, som hvilke Unicef mener, at børn og unge om nogen burde vide noget om – hvordan tingene fungerer, hvad der kan være problematisk.

»Børn i dag bruger en stor del af deres hverdag i institutioner, som vi voksne har kreeret. Og nogle gange er disse institutioner ikke optimale, men vi bliver altid overrasket, når det kommer frem, fordi vi ikke hører fra dem, der bruger dem til hverdag«, siger Friis.

»Børn og unge er en meget stor del af vores demokrati, så det er en stor gruppe, vi aldrig hører fra, hvis vi ikke bruger dem som kilder«.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i nyhedsproduktionen i uge 10 og uge 36 i år og har kigget på Berlingske, B.T., Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Politiken, Kristeligt Dagblad, Børsen og Weekendavisen, både online og på print.

Af de 423 artikler om børnelivsrelaterede emner, Politiken bragte, kom børn kun til orde 15 gange. I Berlingskes 377 artikler om emnerne udtalte børn sig 13 gange. Information skrev 270 artikler om børn, men kun 9 børn blev hørt.

Og det er for dårligt, mener uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsang.

»Medier bør vurderes på, om vi hører dem, vi skriver om. Og når vi skriver om børn og unge, bør vi også høre dem«.

Hvorfor gør vi så ikke det?

»Problemet er nogle gange, at det er meget komplicerede problemstillinger. Det er ikke en undskyldning, men en forklaring. Det er bare ikke er alle i 3. klasse, der har indsigt i uddannelsespolitiske spidsfindigheder. Men det kan selvfølgelig forventes, at de har en indsigt i, hvordan det fungerer i praksis«.

Et andet fokus

Jacob Fuglsang håber dog ikke, at de også har talt en organisation som Danske Skoleelever med, for dem synes han, at Politiken er god til at ringe til:

»De er blevet meget mere organiserede i løbet af de seneste par år. Men jeg ved godt, at det ikke er nok. Vi skal være bedre til at tale med dem, det handler om«.

Uddannelsesområdet kan også være svært, da der er kommet mange organiserede og relevante aktører. Lærerne er vigtige, og forældrene er også gået sammen.

»Vores udfordring er tit at få relativt mange stemmer ind på lidt plads. Men når tallene kommer med denne indikation, bør vi blive bedre«, siger Jacob Fuglsang.



På Information erkender indlandsredaktør Anton Geist, at udtalelser fra 9 børn i 270 artikler, hvor det kunne have været relevant, er »sløjt«. En del af udfordringen er helt lavpraktisk, at man skal have forældrenes accept, hvis børnene er under 18, forklarer han. Det gør tingene mere besværlige, men er ikke en undskyldning, fortsætter han.

»Når vi taler om så mange artikler, hvor vi ikke har talt med børn og unge, selv om det har været relevant, tyder det på, at vi skulle være bedre til det. Og der bør vi tale om, hvorvidt det alene handler om, at det er lidt mere besværligt. Jeg synes ikke, de nødvendigvis skulle have været hørt i alle 270 artikler, men det bør være bedre«, siger Geist.

Som mange andre medier har Information også haft meget stort fokus på fordelingen af mandlige og kvindelige kilder. Det har ifølge Anton Geist medvirket til, at man ikke har tænkt over aldersfordelingen som et problem.

»Jeg vil så sige, at vi på andre områder end skole og uddannelse har været ret fokuseret på at høre børn og unge. Særligt når det gælder vores dækning af klima. Vi har skrevet en hel del om børn og unge og deres bekymring om fremtiden. Så jeg er lige ved at tro, at vi er bedre til at tale med børn på andre områder«, siger han.

Og Unicef har da også kun brugt de børnelivsrelaterede emner som et udgangspunkt. For Unicef ser gerne, at der sker et generelt paradigmeskift i medierne.

»Den tid, hvor de voksne kunne slukke for nyhederne, og så ville børnene aldrig finde ud af, at der var krig i verden, den er forbi. De ved det hele. Og det gør dem bange. Derfor skal vi lytte til dem. Og jeg tror, at hvis vi hver dag i vores aviser kunne læse, at børn for eksempel blev bange for måden, vi italesætter terror eller klima på, ville det åbne vores øjne«, siger Anne Mette Friis fra Unicef.