Formand for danske skoleelever: Alle taler om børn. Hvad med at lytte til dem?

Kvinder, som siger deres holdning offentligt, risikerer at få ballade. Det har man kunnet se i mange tv-programmer og endnu flere avisartikler. Deres køn provokerer Internettets trolde.

Hvis folk er uenige i det, børnene mener, så sætter de angrebet ind på debattørens alder

Der er nok ikke så mange, der ved, at børn og unge, der deltager i den offentlige debat, risikerer at blive bombarderet med nedladende bemærkninger alene på grund af deres alder.

Hvis folk er uenige i det, børnene mener, så sætter de angrebet ind på debattørens alder det er som om, de tænker, at man ikke skal tage noget seriøst, hvis det kommer fra et barn. Jeg oplever det gang på gang.

For noget tid siden skrev jeg f.eks. et indlæg om kedsomhed i skolen i håb om at få lov at debattere undervisningsmetoder, men i stedet blev jeg kaldt for både uoplyst, regeringens papegøje og en klaphat.

Naturligvis var der nogle, som syntes, at det var nogle ret strenge ord at bruge. Men mange af dem, der forsvarede mig, endte selv med at være nedladende over for mig.

De skrev, at jeg jo var meget ung og ditto uerfaren, og at mine vanvittige ytringer nok hang sammen med min alder og ikke med, at jeg er en klaphat.

Atter andre forsvarede deres ret til at angribe mig og tale grimt med, at det var nødvendigt for at vække uoplyste unge, der slet ikke er ydmyge nok til at fatte vigtigheden af de voksnes erfaring.

En midaldrende dame forsøgte at stoppe debatten ved at sige: Unge dame, sæt dig ned, lav dine opgaver, og gør som læreren siger.

Børns holdninger drukner tit i voksnes forestilling om, at børn er sådan nogle vidunderlige finurlige nogle

Mit forsøg på at få de voksne til at overveje, om skolens undervisningsformer er de bedste, endte i en debat om, hvorvidt jeg som barn har ret til at have en holdning til den verden, jeg lever i.

Jeg fik platformen og muligheden for at sige noget, men på grund af min alder, var det svært at tage mig alvorligt, for en ung pige på 16 år bør ikke udtale sig om noget, hun ikke ved noget om.

Der var nok ingen, der tænkte på, at jeg måske ved en hel del om at gå i skole, når jeg lige har gjort det i 10 år.

Hvis der nu bare var tale om en engangsoplevelse og et par tilfældige sure nettrolde, gik det nok.

Men faktisk er den hårde tone og hånen hverdag. Børn med holdninger får læserne op i det røde felt.

Jeg ved det, for jeg har været i debatten et stykke tid, dels som formand for elevorganisationen Danske Skoleelever, dels som medlem UNICEF Danmarks advisory board på skoleområdet.

Men alligevel bekymrer de nedladende voksne mig. For de et udtryk for noget meget almindeligt: Mange synes, at børn og unge skal kunne sige deres mening, men de har svært ved at tage det alvorligt og lytte, når vi gør det.

Jeg tvivler på, at nogen kender skolen bedre end dem, der går i den

Børn får ofte mulighed for at tale og ytre sig ikke mindst de sociale medier har sørget for, at vi ikke behøver at række fingeren op først men når det handler om at lytte til, hvad vi siger, bliver det svært.

Nogle synes sikkert, at det, jeg skriver, er helt forkert. Børn fylder jo som aldrig før. Alle taler om børn.

Mette Frederiksens plakater er fulde af børn, og regeringen laver børnepolitik i et væk. Børne- og socialminister Mai Mercado har endda lavet et opdragelsespanel, som har givet råd om, hvordan vi skaber børn med et stærkt indre.

De voksne vil os alt det bedste, og det er som om, de rigtig gerne vil finde ud af, hvad det er. Men der er langt fra at bekymre sig til at lytte og tage det, man hører, alvorligt.

Måske er det, fordi alle jo har været børn. De fleste har gået i skole, og mange har gået i børnehave, og derfor synes alle, at de er eksperter i børneliv. Og det er de også bare ikke i det børneliv, der leves i dag.

Det er bare nemmere at vide, hvordan det er at være barn, når det ikke er 10, 20, 30, 40 eller flere år siden, man var det.

Verden forandrer sig. Det gælder også børneverdenen. Jeg tvivler på, at nogen kender skolen bedre end dem, der går i den. Jeg tvivler på, at nogen kender ungdomslivet bedre end os unge.

Vi er eksperter i eget liv, og det plejer at være smart at lytte til eksperterne, hvis man vil forstå, hvad der foregår i verden.

Det anerkender mange voksne heldigvis. De synes, det er vigtigt at høre børn. Alligevel har de svært at lytte, selv om de rigtig gerne vil.

F.eks. hører jeg ofte voksne sige, at børn naturligvis skal høres, fordi vi er fremtiden. Argumentet er, at mange problemer kræver langsigtede løsninger. Ingen fikser klimakrisen, flygtningekrise eller demokratikrisen på et par år.

Det vil tage lang tid, så derfor skal de, der skal leve med konsekvenserne af nutidens beslutninger, naturligvis høres.

Det er venligt ment, men alligevel er det underligt at sige den slags. For børn er jo ikke kun fremtiden; vi er også nutiden.

Vi er her lige nu ligesom alle de voksne. Sidst jeg tjekkede, var jeg i hvert fald fuldt i live. Derfor burde det være naturligt at lytte til os.

Fremtidsargumentet findes i mange versioner. F.eks. hører jeg tit voksne sige, at børn og unge burde gøre oprør.

Vi har masser af kriser, men ingen unge, der gør oprør. Hvor er de henne?

Hvorfor gør de ikke noget? spørger de voksne. Og så fortæller de historier om, dengang de var unge. Der var der oprør i gaderne, demonstrationer, skolebesættelser og brosten i luften.

De voksne savner at høre ungdommens stemme, siger de. Spørgsmålet er, om de ikke bare savner at høre deres egen.

For hvem siger, at man skal forsøge at få indflydelse med samme midler generation efter generation.

Man kan sagtens tage ansvar uden at demonstrere. Man kan sagtens lave oprør uden at sætte sig ned og ryge en joint.

Man behøver hverken at råbe eller være sur for at komme ud med sine holdninger. Jeg ser unge over alt, der giver udtryk for deres holdninger lige fra veganerne, der vælger kødet fra i kampen for klimaet, til elevråd, der forsøger at påvirke undervisningsformerne på deres skole.

For mange findes der ikke noget mere provokerende end en ung, der vælger kødet fra og ikke vil gå i lædersko.

Hvis ikke veganerbevægelsen er et oprør, så ved jeg ikke, hvad der er. Samtidig besøger jeg tit skoler, hvor elever har sat sig ved forhandlingsbordet i stedet for at surmule. Hvis de voksne ikke kan høre, at vi unge har holdninger, må det være, fordi de ikke lytter.