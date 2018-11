Efter fire år med stor tvivl: Bronzefigurer ER lavet af selveste Michelangelo, viser undersøgelse I 2015 år påstod et museum i Cambridge, at to privatejede skulpturer, var skabt af den italienske højrenæssances store geni. Nu er det bevist.

Når man skal tilskrive en skulptur – for slet ikke at tale om to – til selveste Michelangelo, skal man have styr på selv den mindste detalje.

I 2015 år påstod The Fitzwilliam Museum i Cambridge, at to privatejede skulpturer, de såkaldte Rothschild-bronzer, var skabt af den italienske højrenæssances store geni.

Man vidste godt, at Michelangelo var alsidig, men bronzeskulpturer var der ingen af. Dog er der belæg for, at han har støbt store figurer i det ædle materiale, bl.a. et kolossalt portræt af pave Julius II. Men da kanoner også blev lavet af bronze, blev de senere smeltet om.

Så der er ikke meget at sammenligne med. Derfor blev Rothschild-figurerne underkastet en række undersøgelser, bl.a. af en professor i klinisk anatomi, Peter Abrahams, der efter fire års gransken kunne fastslå, at de afveg fra arbejder af andre billedhuggere.

Noget tyder på, at Michelangelo har dissekeret mennesker. Måske derfor kendte han til muskler, som andre ikke kendte noget til, som f.eks. en skjult lårmuskel.

Også den lidt korte storetå (!) var noget, man kendte fra andre skulpturer af Michelangelo, og mesteren har heller ikke været bleg for at udstyre figurernes mavemuskulatur med en ’eight-pack’ i stedet for den sædvanlige six-pack. Så den skulle være god nok: Vi er blevet to ægte Michelangelo’er rigere.