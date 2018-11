Minister efter professoroprør: Pas på de bedste forskere Politikere vil have Københavns Universitet til at skabe ro, efter at topforskere har kritiseret ny struktur på Naturhistorisk Museum.

Pas på, at I ikke ødelægger noget, der virkelig fungerer.

Det er budskabet fra Christiansborg og regeringen, hvor politikerne er bekymrede ved tanken om, at internationale topforskere risikerer at flygte fra Københavns Universitet.

Politiken kunne lørdag fortælle, at fem af de klareste stjerner på den akademiske himmel er kritiske over for planerne om at nedlægge Statens Naturhistoriske Museum som selvstændig enhed.

»Jeg har meget svært ved at se, at den tværfaglige, internationale topforskning kan fortsætte i den nye konstellation«, sagde professor Eske Willerslev.



Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) vil ikke blande sig i den konkrete sag, men er bekymret:

»Jeg synes, at KU’s ledelse gør det godt. Men det er vigtigt, at vi beholder denne type forskere, og det ved ledelsen også godt. Ligesom vi har stjerneiværksættere, som viser vejen, så har vi brug for, at forskere gør det. Vi har brug for at have forskere, der udmærker sig internationalt, for så får vi hjemtaget EU-midler, og vi kommer med i de mest interessante forskningsprojekter«.

Københavns Universitet er på jagt efter besparelser, efter at Statens Naturhistoriske Museum gennem nogle år har kørt med store underskud.



Lige nu mangler museets ledelse 120 millioner kroner frem til 2022, hvor det store nye Statens Naturhistoriske Museum skal åbne for gæster, der blandt andet vil få adgang til et ambitiøst byggeri under jorden i Botanisk Have. Prisen for det nye museum løber op over 1,1 milliard kroner.

Professorer i oprør

Som led i oprydningen har dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen valgt at ændre på strukturen omkring Naturhistorisk Museum.

Indtil nu har museet har haft 6 forskningssektorer og 3 grundforskningscentre med tilsammen 200 forskere. Derfor har museet i mange år haft status af at være et selvstændigt forskningsinstitut. Men fra starten af 2019 skal forskning og museum deles op, og forskerne skal lægges ind under Biologisk Institut.



Men det kan ødelægge det miljø, der siden 2004 har skabt store resultater, sagde fem af universitetets største forskernavne til Politiken lørdag.



Professorerne Eske Willerslev, Minik Rosing, Martin Bizzarro, Carsten Rahbek og Tom Gilbert er bekymrede, fordi de mener, at den nye organisation vil stoppe den tværfaglige forskning, der har gjort museet til en attraktiv arbejdsplads for topforskere fra hele verden.

»Jeg synes, at det er utrolig trist og et stort tab for dansk forskning«, sagde professor Eske Willerslev til Politiken, mens professor Minik Rosing erklærede, at planerne var »til at græde over«.





Dekan John Renner Hansen afviste i går kritikken fra professorerne, som han mener vil få »rigtig gode betingelser« i den nye struktur.



Politikere føler sagen tæt

Socialdemokratiets forskningsordfører, Mette Reissmann, ser uroen blandt forskerne som et resultat af regeringens løbende nedskæringer:

»Jeg kan godt forstå reaktionen hos forskerne, og jeg kan kun sige, at jeg håber, der bliver fundet en løsning, så forskningen kan fortsætte – og så universiteterne kan holde deres budgetter«.



»Jeg har jo ikke bestilt andet end at skælde ud over besparelserne på 2 procent. Københavns Universitet må gøre sådan nogle ting, fordi de har en regering, som kører de her besparelser ned over dem. Og det her er et af resultaterne«, siger Mette Reissmann, som nu vil diskutere professorrevolten med Københavns Universitet og stille ministeren nogle spørgsmål om sagen.

Venstres Bertel Haarder, der i flere omgange har været minister for uddannelse og forskning, opfordrer Københavns Universitet til at tage kritikken fra de fem forskere alvorligt.

»Min holdning er, at jeg håber, Københavns Universitet lytter til de faglige fyrtårne, som de har på netop de områder, det her drejer sig om. Jeg ville skrive mig deres kritik bag øret, hvis jeg var dekan«, siger Bertel Haarder.