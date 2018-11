Efter fyring og rygter om sexchikane: Oprydning på Forfatterskolen bliver dyr Trængt skole beder ministerium om flere penge, fordi rektorfyring og whistleblowerordning truer økonomien.

Det kommer til at koste Forfatterskolen mange penge at rydde op efter rektorfyring og rygter om krænkelser på skolen.

Skolens bestyrelsesformand har søgt Kulturministeriet om en ekstrabevilling til at dække omkostningerne ved at afskedige rektor Jeppe Brixvold – og til at oprette en whistleblowerordning for skolens nuværende og tidligere elever.

Bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen beder i sin ansøgning, som Politiken har fået aktindsigt i, om 382.875 kroner.

De 135.000 kroner skal betale for whistleblowerordningen, mens knap 233.000 går til udgifter i forbindelse med fyringen af Jeppe Brixvold. Og så er der 15.000 kroner til medietræning af bestyrelsesformanden.

De små 400.000 kroner er en voldsom belastning for økonomien på skolen, der i 2017 havde et samlet budget på lige under 3,2 millioner kroner. Bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen skriver da også i sin ansøgning fra 8. november, at skolen ikke kan løfte ekstraudgifterne uden ministeriets hjælp.

Advokatregning vokser

Baggrunden for ansøgningen er blandt andet, at det er blevet dyrere end beregnet at få et advokatfirma til at etablere en whistleblowerundersøgelse.

Den skal give elever på skolen mulighed for anonymt at indberette episoder, »hvor Forfatterskolens ansatte eller ledelse har udvist upassende opførsel, herunder adfærd, som er blevet oplevet som sexchikane«.

Bestyrelsen besluttede at etablere whistleblowerordningen, efter at 55 forfattere havde opfordret skolen til at få lavet en uvildig undersøgelse af forholdene på skolen. Brevet er ikke offentligt, men ifølge Forfatterskolens orientering af Kulturministeriet skulle undersøgelsen komme ind bag »de verserende rygter om sexchikane og upassende opførsel«.

Undersøgelsen foregår i øjeblikket og løber i hvert fald til midten af december. Den er lagt i hænderne på et eksternt advokatfirma, som har meddelt skolen, at arbejdet med at håndtere henvendelserne bliver dyrere end først oplyst og vil koste omkring 135.000 kroner.

Men selv om udgifterne til whistleblowerordningen er vokset, bliver arbejdet gennemført, siger bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen: »Det kan jeg godt love, og så må bestyrelsen håndtere det derfra«.

Fyringssag slår hårdt

Men det er ikke kun dyre advokater, der presser økonomien på den lille skole. Samtidig med at bestyrelsen satte gang i en undersøgelse af fortiden, besluttede den, at rektor Jeppe Brixvold ikke skal være en del af fremtiden. Han blev afskediget:

»Han er jo ansvarlig for en skole, hvor han er den daglige leder. Vi trænger til, at der kommer et frisk pust og en kulturændring«, sagde Bodil Marie Stavning Thomsen dengang til Politiken.

I henvendelsen til Kulturministeriet uddyber hun den forklaring ved at skrive, at Brixvold »i flere forhold havde vist sig ikke at være sig det ledelsesansvar bevidst, som en adfærdskulturel ændring tilsiger«, og tilføjer, at den nu tidligere rektor i år har fået en advarsel for en »alvorlig overtrædelse af adfærdsreglerne«.

Hverken skolen eller Jeppe Brixvold har efterfølgende ønsket at fortælle, hvad der lå bag fyringen, men den tidligere rektor har afvist, at han skulle have krænket elever på skolen. Han har bekræftet, at han har fået en advarsel af bestyrelsen, men sagde i oktober til Berlingske, at det drejede sig om »ubetænksomhed fra min side ud på natten efter en fest«, og »det handler om mig selv, og der har ikke været andre personer involveret«.

Ansøgningen om ekstra penge viser, hvad fyringen i første omgang kommer til at koste Forfatterskolen.

Jeppe Brixvold får løn i sin fratrædelsesperiode på fem måneder, og han er blevet afløst af Ursula Andkjær Olsen, som hidtil har været ansat som lærer på skolen. Hun er nu konstitueret leder, og det betyder, at skolen lige nu udbetaler to rektorlønninger og skal købe en vikar, der skal overtage Ursula Andkjær Olsens undervisning. Samlet giver det ekstra lønudgifter på 154.000 kroner.