Forfatterens yndlingsbog gør Gud til kød og blod: »Hans tårer, mave, cigar og fingernegle bliver skrevet frem«

Film

Star Wars

»Jeg går nærmest aldrig i biografen; noget af det eneste, jeg har set de sidste par år, er de nye ’Star Wars’-film. Vi har heller ikke fjernsyn derhjemme. Jeg er ikke sikker på hvorfor, jeg tror bare, jeg hellere vil lave nogle andre ting. Jeg har set de gamle ’Star Wars’, og derfor synes jeg, det er sjovt at følge med i de nye. Hvis jeg skal se noget på en skærm, kan jeg godt lide, at det er noget genkendeligt. ’Ringenes Herre’ kan jeg for eksempel se igen og igen«.

Theresa Salomonsen Forfatter. Uddannet fra Forfatterskolen, debuterede sidste år med digtsamlingen ’Kast himlen i havet’ på Forlaget Korridor. Modtog sidste uge Klaus Rifbjergs debutantpris fra Det Danske Akademi.

Bøger

’The Awful Rowing Toward God’ af Anne Sexton

»Jeg har lige læst ’Bornholm-notater’ af Anders Mathias Rishøj. Det var helt fantastisk god prosa. Jeg har i lang tid mest læst lyrik, men så var der den her helt stramtskrevne og spændende prosabog om et afvænningsophold på Bornholm. Ellers læser jeg Anne Sextons samlede digte. Hun er virkelig utrolig, hun var gode venner med Sylvia Plath og kan minde lidt om hende i det vrængende og rytmiske. Anne Sexton laver nogle interessante ting med det religiøse. En af hendes samlinger ’The Awful Rowing Toward God’ er fantastisk. Det er det sproglige arbejde med religion og Gud. Gud bliver en forfærdelig og taktil karakter hos hende; hans tårer, mave, cigar og fingernegle bliver skrevet frem«.

Koncerter

Savage Rose i Frederiksværk

»Jeg elsker Savage Rose. Jeg har lige været til koncert med dem i Frederiksværk. Annisette er vild og havde sine to døtre med på scenen. Jeg har længe gerne villet se dem, og det var første gang nu. Det er deres melodiske rock sammen med Annisette, der virkelig kan noget. Og så er jeg glad for den politiske del af det, historier om flygtningekrisen og Palæstina, det er ikke bare poesi for poesien skyld, det er mening og holdning«.

Teater

’Giselle’ på det Kongelige Teater

»Vi går ind og ser ballet et par gange om året, og sidst havde vi taget min niece på 12 år med ind og se ’Giselle’. Vi havde givet hende det i gave, fordi hun selv danser hiphop. Hovedpersonen dør i første akt, og så foregår anden akt på en kirkegård, hvor spøgelserne hjemsøger de levendes verden. Min niece nød det, hun var meget koncentreret, og da jeg sagde, hun skulle holde øje med fødderne, svarede hun: »Jamen, det er det eneste, jeg kigger på«, hun var ret imponeret«.

Museum

Národní muzeum i Prag

»Vi er ret tit i Prag. Vi var inde på Nationalmuseet og se den modernistiske udstilling for nylig. Det er et stort og lækkert museum, og surrealisterne var vidunderlige. Jeg har prøvet at tage mig sammen til den surrealistiske udstilling inde på Gammel Strand, men jeg er ikke så god til at komme på museer i Danmark. Det er nemmere, når jeg er turist«.