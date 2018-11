Katrine Marie Guldager var single og ensom: Jeg løj om, hvad jeg skulle i weekenden

Engang var jeg single i næsten ti år. Jeg boede alene i en lejlighed på fjerde sal på Frederiksberg, og fordi jeg var forfatter, arbejdede jeg også alene. I begyndelsen var det virkelig fedt at være fri for andre mennesker.

Jeg nød, at tingene stod nøjagtig dér, hvor jeg havde stillet dem, når jeg havde været ude. Men efter et stykke tid blev dette løfte om frihed, som lejligheden havde været, da jeg fik den, til noget mere trist. Ensomhed. Social isolation.

Klumme Moderne mennesker 'Moderne mennesker' er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann.

Det er et velbeskrevet paradoks, hvordan for meget frihed føles som et fængsel; hør bare dette vers fra St. St. Blichers digt (og senere sang) ’Sig nærmer tiden, da jeg må væk’:

Jeg vilde gerne i Guds Natur

med Frihed spændt mine Vinger,

Men sidder fast i mit snævre Bur,

det alle vegne mig tvinger.

Allerede dengang havde jeg et skrantende forhold til min familie, og forholdet til mine forfatterkolleger havde altid, forekom det mig, en grim undertone af konkurrence. Misundelse.

Nok havde jeg venner fra gamle dage, men mange venskaber glider ud, når man står i forskellige livssituationer, og kan man virkelig bygge et liv op omkring sine venner? Jeg kunne ikke.

Før jeg skulle ud ad døren, stod jeg og lyttede: Var der nogen i opgangen? Jeg ville helst ned på gaden uden at møde nogen

Jeg savnede den daglige uforpligtende kontakt med andre mennesker. Jeg savnede den daglige sludder, som udefra set kan virke overfladisk og ligegyldig, men som er noget mere: en bekræftelse af, at vi alle er en del af et større fællesskab.

Det mærkelige var i øvrigt også, at jeg begyndte at skamme mig. Før jeg skulle ud ad døren, stod jeg og lyttede: Var der nogen i opgangen? Jeg ville helst ned på gaden uden at møde nogen. Et par gange løj jeg om, hvad jeg skulle i weekenden.

Jeg skulle ingenting.

I dag forstår jeg ikke helt dette ensomme menneskes manøvrer, men jeg forstår, at noget af det, vi mennesker åbenbart skammer os mest over, er at stå udenfor. Og alligevel ved vi jo, at også ensomheden bugner af guld og skatte. Tænk, at man kan være alene. Det er en gave, som Marcel Proust siger: At være ensom har den store fordel, at man holder op med at flygte fra sig selv.

Den lille sludder





Hvad er for resten forskellen på at være alene og på at være ensom?

For mig var det sidste helt klart forbundet med en følelse af, at verden var ligeglad med mig. Jeg kunne leve eller dø, folk ville knap nok opdage det. Måske ville jeg blive sådan en, der blev fundet død i lejligheden, flere dage efter at jeg sidst havde talt med nogen? Det er nok det allermest triste ved at være ensom, og noget helt andet end bare at være alene.

I dag er jeg ikke længere ensom, og jeg nyder at få nogle timer for mig selv hver dag. Men jeg har stadig rigtig godt af at skulle hilse på en masse mennesker på mine børns skole hver morgen, jeg har stadig godt af at slå en sludder for en sladder af med tilfældige handlende.

Derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at alting bliver så automatiseret.

I Sundby Badet plejede jeg for eksempel at slå en lille sludder af med et levende menneske, når jeg skulle købe billet. Det er nu erstattet af en automat.

Kæmpe sektioner af samfundet er ved at blive erstattet af en automat. Hvis man ringer til nogen, skal man i gennem en længere tasteseance, før man måske kan komme til at tale med et levende menneske. Hvis ikke man bliver bedt om at henvende sig online.

Selv i ældreplejen vil man nu krybe uden om alt det, de ældre længes efter i deres ensomhed: et blik, et venligt klap på skulderen, en sludder for en sladder. Kontakt. Måske kan de gamle synge kor på Bruce Springsteens kendte sang:

I ain’t looking for prayers or pity

I ain’t coming round searching for a crutch

I just want someone to talk to

And a little of that human touch.

Som forhenværende ensom synes jeg, det er utrolig ærgerligt. Jeg er sikker på, at mange har brug for den daglige kontakt, ja, tørster efter den som små ørkenblomster.