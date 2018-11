Formand og rektor er i åbent opgør om fyring på Forfatterskolen Da Jeppe Brixvold blev fyret som rektor for Forfatterskolen, skyldtes det blandt andet, at han havde fået en advarsel for alvorlig overtrædelse af adfærdsreglerne på skolen, viser aktindsigt. Episoden er nævnt i opsigelsen, men ifølge Brixvold selv har bestyrelsen valgt at tillægge advarslen større betydning, end den oprindeligt havde. Han mener, at han er blevet ofret i en symbolsk handling. Bestyrelsesformanden derimod beskylder den fyrede rektor for ikke at give en sand fremstilling.

