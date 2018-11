Brasilien i pixiversionen: Optur, nedtur, hvad nu?

Det var i 1985, Brasiliens militærstyre opgav magten, og landet blev et demokrati efter 21 års diktatur. Kunstnere havde været en torn i øjet på generalerne, og musikere som Gilberto Gil, Caetano Veloso og Chico Buarque måtte i perioder flygte i eksil. Men i 1988 proklamerede landet sin nyeste grundlov, der udelukker alle former for censur og nævner kunstnerisk ytringsfrihed som en specifik rettighed.



Fra 2003 blev Brasilien regeret af Arbejderpartiet (Partido dos Trabalhadores) i koalition med andre partier – i de første to perioder med landets hidtil populæreste præsident, Lula da Silva, i spidsen, som gennemførte sociale reformer og løftede op mod 30 af landets 200 millioner indbyggere ud af fattigdom, alt imens økonomien galopperede.

Partiet indførte positiv særbehandling af landets sorte, som gjorde det lettere at få offentlige jobs og universitetspladser. Arbejderpartiet satsede også på kulturpolitik – Gilberto Gil var kulturminister i 2003-08 – og opstartede programmet Vale-Cultura, hvor brasilianske lavtlønsarbejdere skulle have et debitkort med 125 kroner om måneden til kulturforbrug, betalt af arbejdsgiverne mod et skattefradrag.

Lula da Silva gav kandidaturet videre til sin stabschef, Dilma Rousseff, der blev valgt til præsident i 2011. Hun genopstillede i oktober 2014 og vandt kun med nød og næppe. For den økonomiske vækst var gået i stå, og befolkningen rasede over milliardudgifter til VM i fodbold i 2014 og OL i Rio de Janeiro i 2016, imens statsfinanserne ikke rakte til bedre offentlig sundhed og uddannelse.

Arbejderpartiet løste heller ikke problemerne med Brasiliens infrastruktur og blev anklaget i flere og flere store korruptionsskandaler.

I 2016 blev Dilma Rousseff fjernet fra præsidentposten i en rigsretssag, beskyldt for at have sminket statsbudgettet. Vicepræsidenten Michel Temer dannede ny regering, men økonomisk recession og flere korruptionsanklager førte til, at han året efter kun havde 7 procents opbakning.

Op til præsidentvalget i oktober i år stod Lula da Silva i meningsmålingerne til at kunne gøre comeback og vinde, men fik en fængselsdom på 12 år i en korruptionssag, hvor han angiveligt var blevet smurt med luksusrenovering af en strandlejlighed, mod at et byggefirma bag fik kontrakt med det statslige olieselskab Petrobras.

Det åbnede vejen for Jair Messias Bolsonaro, der ikke er plettet af korruption. Den 63-årige tidligere militærmand har haft en lang politisk karriere for flere kristen-konservative økonomisk liberale partier og er kendt for ekstreme udtalelser, der angriber homoseksualitet, abort, feminisme og meget andet. Han står for en liberal våbenlov, mere magt til politi og militær og en ureguleret økonomi med tættere bånd til USA.

Kulturpolitisk har Bolsonaro sagt, at han vil nedlægge kulturministeriet. Han tiltræder 1. januar.