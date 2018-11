Mette Bock til fattige billedkunstnere: »Vi kan ikke tvinge folk til at købe kunst, de ikke vil have« To ny rapporter fra CBS fik i går Billedkunstnernes Forbund til at bede politikerne om hjælp til de unge kunstnere, der lever for en meget lav indkomst. Kulturministeren tror ikke på, at flere penge er løsningen.

Kulturminister Mette Bock (LA) kan sagtens se problemet i, at mange danske billedkunstnere lever i fattigdom.

Men hun mener også, det er et af vilkårene ved at være kunstner.

»Vi kan ikke tvinge folk til at købe kunst, de ikke vil have«, siger hun.

Ministeren kommenterer på to nye rapporter fra CBS, der tegner et paradoksalt billede af økonomien i den danske billedkunst.

Der bliver købt for omkring 440 millioner kroner om året, hvilket er 140 millioner mere end for 20 år siden.

Problemet er, at det hovedsageligt er det private marked, der kaster flere penge efter kunsten, mens staten og det offentlige køber for næsten det samme som i 1995.

Det betyder, at de kunstnere, der ikke laver let salgbare værker eller er eftertragtede superstjerner, tjener meget få penge.

Faktisk tjener knap halvdelen af de danske billedkunstnere under 200.000 kroner om året. Til sammenligning tjener man 223.600 kroner på dagpenge.

Kig på uddannelserne

Politiken talte i går med en ung kunstner og Billedkunstnernes Forbund.

Begge parter foreslog, at det offentlige blev bedre til at støtte de unge kunstnere og købte mere af den kunst, der ikke er attraktiv på et privat marked, men som stadig er kunstnerisk relevant.

Det tror ministeren ikke på er en løsning.

»I stedet for at staten skal anvende flere penge til at købe kunst, skal vi måske kigge på uddannelserne, og det ved jeg, de også er interesserede i. For mange kommer ud og er i tvivl om, hvordan de skal etablere sig og skabe en økonomi, så de i hvert fald i en årrække kan leve af deres kunst alene«, siger hun.

Hun tror ikke, det hjælper kunstnerne, hvis staten og det offentlige begynder at købe mere af noget bestemt.

»Og hvis man virkelig skulle hjælpe kunstnerne til at få en balanceret økonomi, ville vi tale om rigtig mange ressourcer, når niveauet er så lavt som det er nu«.

Brug kunstnerne til andre ting

Uden at man helt kan sammenligne det, mener hun, at man kan se lignende tendenser i teaterverdenen.

»Her har man både de smalle forestillinger på de små scener og de brede forestillinger på de større scener. Og er man kunstner, der er smal og måske derfor ikke er specielt efterspurgt, må man også gå andre veje for tjene penge«, siger Mette Bock.

Hun opfordrer derfor også samfundet til at blive bedre til at anerkende kunstnernes kompetencer og ikke være bange for at bruge dem i andre sammenhænge.

»Jeg synes, vi skal se på, om vi klæder vores kunstnere godt nok på. Og det er vigtigt. Jeg tror, vi potentielt mister meget dygtige kunstnere i løbet af de første år, hvis ikke vi gør et eller andet«.