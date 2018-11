Ældgammel drageflaske er 33 centimeter høj og koster en million I anledning af Bruun Rasmussens 70-års jubilæumsauktion har et særligt objekt fundet vej til kataloget. Nemlig en lille porcelænsflaske med dragemotiv, der er over 770 år gammel og koster mere end en million.

I årene 1279-1368 sad den mongolske kejserslægt på magten i Kina og regerede under det såkaldte Yuan-dynasti med Djengis Khans barnebarn Kublai Khan i front.

Sjældent opstøves der relikvier fra den tid, men en lille 33 centimeter høj porcelænsflaske med dragemotiv har fundet vej til Bruun Rasmussens Kunstauktioner. På flasken er der tale om en lille, trekloet drage, et af de mest udbredte frugtbarhedssymboler i kinesisk kultur, og den er omgivet af fugle, blomster og bladslyng.

Og hvis man stikker snuden helt frem, ligner den blåmalede drage en smule Mushu fra Disney-filmen ’Mulan’.

»Der findes et tilsvarende eksemplar på Victoria & Albert Museum i London, og her blev det tilbage i 1935 noteret i et særkatalog, at der kun kendtes til syv flasker i den form fra Yuan-dynastiet. Den smukke flaske er således ekstremt sjælden, og jeg har store forventninger til salget«, fortæller ekspert Ralph Lexner i en pressemeddelelse fra Bruun Rasmussen.

Forud for auktionen har den kostbare flaske gennemgået en videnskabelig undersøgelse på det berømte Kotalla-laboratorium i Tyskland. Med den såkaldte test thermoluminiscence, et særdeles mundret navn, har man via små boringer i flaskens bund og top afgjort dens alder. Testen viste, at brændingstidspunktet for flasken var for omkring 770 år siden.

Flasken er vurderet til svimlende 1.000.000-1.500.000 danske kroner og kommer under hammeren 27. november til auktionshuset 70-års jubilæumsauktion.

Ved samme lejlighed er der blandt andet udbudt en kinesisk sekssidet kumme af porcelæn fra Ming-dynastiet med buddhistiske figurer i felterne. Samt en kinesisk offerskål af glas med hældetud.