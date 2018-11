JP/Politikens Hus overtager Danmarks største internetboghandel Bladhuset har siden 2009 ejet 30 procent af aktierne i den online boghandel.

Danmarks førende digitale boghandel har skiftet ejer. JP/Politikens Hus overtager 63 procent af aktierne i virksomheden fra den hidtidige hovedaktionær Jørgen Balle Olsen, der stiftede Saxo.com.

»Jeg overdrager nøglerne til JP/Politikens Hus med en blanding af stolthed og vemod. Heldigvis er JP/Politikens Hus den helt rigtige til at drive Saxo.com til det næste niveau. Huset har været medejer af Saxo.com i snart 10 år, og vi har fælles værdier omkring vigtigheden af kvalitetsindhold«, skriver Jørgen Balle Olesen i en pressemeddelelse fra JP/Politikens Hus.

Også medejer Kim Holmgaard sælger sine 7 procent af aktierne, så JP/Politikens Hus nu er eneejer af virksomheden, der er værdisat til 190 millioner kroner og har en halv million aktive kunder.

Handlen er betinget af Konkurrencestyrelsens godkendelse.



Koncerndirektør i det store mediehus, Dorthe Bjerregaard-Knudsen, er glad for at kunne annoncere et match, der ifølge hende passer fremragende til JP/Politikens dna.

»I JP/Politikens Hus lever og ånder vi for at udgive indhold, der kan oplyse og underholde. Netop det er Saxo.com indbegrebet af«, skriver hun i pressemeddelelsen.

Under overdragelsen fortsætter Jørgen Balle Olsen i sin nuværende stilling som administrerende direktør. Som en del af aftalen overtager han den latinamerikanske del af forretningen, som han på sigt skal fokusere på at drive.

JP/Politikens hus ser købet som en del af sin vækststrategi, der ifølge koncernens administrerende direktør, Stig Ørskov, skal »udvikle og udbygge« positionen som førende leverandør af oplysning til danskerne.