Fotografen Per Bak Jensen lærte at se de mindste tings storhed, da han troede, han skulle dø

Vi går i skoven ved fotografen Per Bak Jensens hjem på Stevns.

Jorden er tung, kold og fugtig.

Bak Jensen er i skrigeorange jakke, for han bor midt i et jagtterræn. Han jager motiver på de samme jorde som dem, der bruger anderledes hårdtslående isenkram end et kamera for at nedlægge deres bytte. Derfor er det vigtigt at kunne ses.

Det er i disse skove, og også endnu tættere på hjemmet, at kunstnerens seneste bog, ‘Tavshedens figur’, for en stor dels vedkommende er blevet til. Ved første øjekast en bog med billeder af et skovbryn, træer, enten i klynger eller hver for sig, et åløb, der spejler himlen, et grønt bånd, en brusende flod, en række siloer. Små eller store mønstre i naturen. Simple motiver.

Helt rene, stillestående. Kedelige, ville nogen måske sige. Bladrer man hurtigt gennem bogen, er den i sandhed hurtigt overstået. Det erkender Per Bak Jensen selv. Kigger man bare flygtigt på billederne, forsvinder de igen. Men giver man sig tid til virkelig at se, så kan de risikere at blive hængende – også længe efter bogen er klappet i. Hvordan stille billeder alligevel kan indeholde en særlig sitren, en lille fortælling som en novelle uden ord, det er det, vi er kommet for at tale med Per Bak Jensen om. Og hvad der gør, at fotografen retter sit kamera mod netop de motiver, og ikke noget andet.

»Jeg tror på, at alting har flere lag. Levende og døde. Mit spisebord har flere lag. Skoven har det. Et edderkoppespind. Nogle dage, der går jeg bare og kigger, og det kan sådan set være helt i orden. Så sker der ikke noget. Men andre dage, der kan jeg lige pludselig se noget. At et motiv indeholder noget mere«.

Foto: Per Bak Jensen

Foto: Per Bak Jensen

Foto: Per Bak Jensen Fotografierne her stammer alle fra Per Bak Jensens nyudgivne fotobog ’Tavshedens figur’. De er alle taget i umiddelbar nærhed af hans hjem på Stevns.

Fotografierne her stammer alle fra Per Bak Jensens nyudgivne fotobog ’Tavshedens figur’. De er alle taget i umiddelbar nærhed af hans hjem på Stevns. Foto: Per Bak Jensen

Det kunne være den bregne, vi lige nu er travet ind i terrænet for at studere.

»Måske tror jeg, det er den, jeg skal fotografere. Men så går jeg rundt og kigger fra forskellige vinkler. Det kan jeg bruge utrolig lang tid på. Jeg stiller rygsækken med mit udstyr fra mig, og så går jeg rundt og finder ud af, om det faktisk er noget«.

Per Bak Jensen kan bruge lang tid på at finde sit motiv. Det er især mønstre i naturen eller kulturlandskabet, der interesserer ham. Ofte går han forbi det samme sted igen og igen. Rundt om det, tygger på det. Til sidst når han til et punkt, hvor han kan se motivets dybere lag, og det nærmest selv beder om at blive fotograferet. Først der finder han sit kamera frem, stiller ind og tager billedet.

Ikke noget med at skyde vildt omkring sig for så at sortere, når han kommer hjem. Per Bak Jensen er en rolig mand, der går hurtigt gennem skoven, fjedrende og som en naturlig del af økosystemet. Til stede lige der, lige nu, på en måde, som mange i min generation, der er født i 80’erne, drømmer om, men er for distraherede til at kunne finde ud af. Og på en måde, som Per Bak Jensen ikke selv lader til at tænke over.

En lang række af billederne er opstået blot få skridt fra det hus, fotografen bor i med sin kone på Stevns. Edderkoppespindet, der også ligner mælkevejen, hænger i et vindue i udhuset. Plovfuren med røddernes arterier vendt op mod verdens lys er marken lige over for. Himlen, der spejler sig i åens udmunding, er ude i haven.

En dag med adgang til verden

»Nogen gange er det bare en særlig dag. Jeg ser særligt den dag. Det er nok lettest at forklare sådan, at det er ligesom at rejse til en ny by som turist, hvor man pludselig bliver meget sanselig og oppe på dupperne. Det er ikke, fordi jeg har en særlig evne eller kan se dybere ind i tingene end andre. Jeg tror, alle kan få den oplevelse, i hvert fald hvis de giver sig tid til at se«, siger han.

De dage finder han sine motiver.

Foto: Emma Sejersen Et portræt er ikke et foto fra brystet og op. Det betyder at fremdrage noget, det vigtigste i en person. Fotografens syn på den portrætteredes personlighed. Sådan omtrent sagde Per Bak Jensen til Politikens fotoelev, inden hun skulle fotografere ham. Hun så ham sådan her.

Et portræt er ikke et foto fra brystet og op. Det betyder at fremdrage noget, det vigtigste i en person. Fotografens syn på den portrætteredes personlighed. Sådan omtrent sagde Per Bak Jensen til Politikens fotoelev, inden hun skulle fotografere ham. Hun så ham sådan her. Foto: Emma Sejersen





Per Bak Jensen har tidligere udgivet en lang række fotobøger. Også i dem er mange af hans motiver stillestående, men sjældent helt så lavmælte som her.

Han forsøgte sig tidligere i bøgerne med »nogle lange, patetiske forklaringer«, hvor han ville redegøre for sine tanker bag fotografierne. Sådan at de ikke stod helt nøgne og for sig selv. Det har han undladt nu. Der er nogle poetiske beskrivelser en række gange gennem bogen. Som den her:

»Findes der i livet usynlige linjer, som tegner figurer til os

så vi kan se længere end øjet rækker

Denne bog er et forsøg på at indkredse et svar«.

Eller:

»Dansende myg imellem mig og den mørke skov

Myggenes liv er kort

Tiden og livet danser sammen

i lyset mellem liv og død«.

Eller i den mest konkrete ende:

»Siloen i Kristiansand er hvid, den rækker mod himlen

Det er sent på dagen, skyggerne er lange, det er varmt

Sådan en dag ville min far have sagt til mig

Der er noget, jeg må fortælle dig

Han fik aldrig sagt det, men jeg ved hvad han ville sige«.

Ellers taler billederne bare for sig selv. Lange forklaringer hjælper dem ikke, mener Per Bak Jensen. Som kunstfotograf udgiver han sine billeder i flere former. Både i de mange bøger, han har udgivet (det intime møde mellem kunsten og beskueren), og på de kæmpestore billeder, der hænger på galleriet, der repræsenterer ham eller museer som Louisiana i Humlebæk og MoMa i New York, hvor han er repræsenteret i samlingen (i kropsstore gengivelser, hvor beskueren kan forestille sig at træde direkte ind i motivet, som gennem en dør til en anden verden).

Foto: Per Bak Jensen

Foto: Per Bak Jensen

Foto: Per Bak Jensen

»Vi kan tale om god og dårlig kunst, men det stikker ikke særlig dybt. Det handler bare om, hvad jeg kan lide. Men nogle gange ser man på kunst, som man selv føler sig set af. Maleren har fået malet noget stærkt ind under overfladen, og så får man åbnet nogle kanaler, som man ikke er vant til«.

Per Bak Jensen har meget med kirken at gøre. Hans kone er pensioneret præst og bærer kors om halsen. De har et krucifiks hængende i stuen. Han holder også mange foredrag i sognegårde, fordi nogen kan se noget religiøst i hans billeder. Eller i hvert fald noget spirituelt.

Det giver kunstneren selv ikke det helt store for. Han sætter større lid til dem, der stiller spørgsmål, end dem, der har fundet en religion, der har alle svarene.

Da han troede, han skulle dø

Selv har Per Bak Jensen faktisk prøvet det med at have alle svarene. Ikke på det religiøse, men på det faglige plan. Det endte med at svinebinde ham, så han ikke kunne lave noget. Hver gang, han så et motiv, kunne han også sige, hvilken fotograf der havde taget noget lignende. Bare bedre. Han gik rundt med facitlisten i baghovedet og var låst, fordi al kunsten var brugt op af de andre. De store mestre.

»Det var her, jeg begyndte at se i stedet for at kigge. Hvad ligger der bag ved træet? Hvad udstråler stenene? Nogle gange ligger bladene i et særligt mønster og ligner et tegn. Det er som at finde et brev, jeg ikke forstår«, siger han.

Da han smed alle de rigtige svar væk, åbnede verden sig på en ny måde. I samme periode troede han også, at han skulle dø. Kræft i bugspytkirtlen resulterede i mange billeder af vanitassymboler. Smukke planter revet op med rode. Tornede grene fotograferet ved siden af fotografens egen arm med hospitalsarmbånd på. Sådan et går han stadig med, for han er ikke færdig med kemo.

Han nævner det nærmest i en bisætning, det med at være ved at dø. Per Bak Jensen har en lige så udramatisk tendens i sin person som i sit fotografi. Han gestikulerer meget, men på en ekstremt nænsom måde. Som om han aer luften omkring sig.

Poesien og kraften ligger og sitrer under overfladen, men sparker ikke døre ind.

»Hvis jeg ser på alle de billeder, jeg har taget, og tegner streger mellem dem, så kommer der en figur. Ligesom der er figurer alle steder i naturen. Ligesom der er en figur i den måde, hvorpå du går fra sted til sted i din hverdag. Har gået gennem hele dit liv. Men det hele handler om perspektivet. Måske, hvis jeg var i stand til at se det hele oppefra, ville det give mening. Måske«.

Vi sidder nu inde ved spisebordet i huset. Han tegner på en serviet. Det er historien om en lille mand, der ikke forstår, hvorfor fiskene forsvinder fra hans sø. Han tegner og fortæller, indtil den lille mands gang rundt om søen danner billedet af en stork på servietten. Det er en historie af Karen Blixen, som hun måske også har fået et eller andet sted fra.

»Alt det, jeg siger, det er ikke noget, jeg har fundet på. Jeg kan ikke finde på en skid«, siger Per Bak Jensen.

Han forklarer, at især efter han er blevet syg, har han været i stand til at se storheden i alt det, der ligger lige uden for vinduerne. Han behøver ikke »rejse alle mulige smarte steder hen« for at se, hvor vild og fantastisk verden er. Han har fået friheden til at vandre i samme takt som den stille virkelighed omkring sig.

»Men vi er alle den mand i det lille hus, der render rundt uden at kunne se vores egne linjer. Men når man begynder at lægge mærke til alle de mønstre, der findes, landskaberne, hvis man går helt tæt på en tyrs hud, i et edderkoppespind eller i nogle grene, der ligger på en særlig måde, så kan man mærke, at det hele hænger sammen. Jeg leder efter noget, jeg ikke ved, hvad er«, siger han.

»Det er det samme med bogen. Hvis du bare kigger på billederne, så er det ikke noget særligt. Men hvis jeg er heldig, så er der nogen, der faktisk ser«.