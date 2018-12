5 hjerter! Paul McCartney sang rock'n'roll som en flabet ung knægt

5





sange, anmelderen holder af

1Blackbird. 1968. Måske den smukkeste sang McCartney havde med i posen, da der skulle indspilles til ’Det Hvide Album’. Bedre bliver det ikke.





2Helter Skelter. 1968. Det der med at John var den vilde og Paul den milde fik et skud for boven, da sidstnævnte smed ’Helter Skelter’ på bordet. Et af de heftigste Beatles-numre.





3Maybe I’m Amazed. 1970. Få kan som McCartney skrive banale kærlighedssange, der kan holde til at blive endevendt i det uendelige. Den bedste sang fra McCartneys første soloalbum.

4Band On The Run. 1973. Titelnummeret fra det tredje Wings-album. Et totalt medrivende album og ditto nummer, som omsider begyndte, at få den mest demonstrative Beatles-nostalgi til at fortone sig.

5I Don’t Know. 2018. Jeps, Macca kan stadig ryste en af den slags nærmest idiotisk yndefulde og spændstige kærlighedssange ud af ærmet. Så står verden da endnu i hvert fald i dén henseende.





Vis mere