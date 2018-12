Christian Graugaard om Kurt Trampedachs kunst: »Han tør vise os kærlighedens smerte og relationernes livsfarlige leg«

På Kunsten i Aalborg er man fanget i et velkendt menneskeligt skisma.

Ovenpå er der knald på farvepaletten, og rummene gløder af livsgejst og ungdommelig skabertrang. Nedenunder ulmer mørket, den sorte samvittighed, melankoliens iskolde gløder.

Ovenpå bliver man høj af muskuløs kolorisme og smittende vitalitet, og pulsen klatrer helt ud i fingerspidserne, når man flyder gennem Ernesto Netos hæklede livmoder eller forliser lykkelig og pangfarvet foran Gernes, Kørner og Tal R.

For slet ikke at tale om modernismens gamle malermestre, der tryller med stemning og støvet lys, så man trækkes aflang og måbende ind i lærredet og finder sig selv fuld og forelsket i et solplettet landskab af Weie, Hoppe eller Jorn. Her er det altid forår. Man har en strålende fremtid.

Der sidder han nøgen med iskolde fødder og slukøret pik. Så tæt på sin elskede, at det gør ondt

Nedenunder falder skyggerne tungt, mens ulvetimen udruger sine bagvendte æg. Hernede regerer sære Kurt Trampedach, som døde for fem år siden, men stadig har noget på hjerte. Faktisk en hel del.

Her er billeder og skulpturer fra de produktive år i 1960’erne og 1970’erne, og jeg har det som en fisk i vandet i Kurts kulsorte kælder. Her aner man ikke, om mørket kommer indefra eller udefra – om det siver fra værkerne, eller man selv havde det med, da man kom.



Trampedachs mandshøje selvportrætter kan tage pusten fra enhver – den unge hippie med det udtryksløse fjæs, der vandrer og vandrer uden at komme nogen vegne, fordi det hele er en pointeløs drøm i en pointeløs eksistens. Han er hjemløs. Og alene hjemme.



Eller de naturalistiske menneskeskulpturer, som har skræmt og fascineret mig, siden jeg var dreng.

De står for sig selv og spejder forgæves, side om side og mutters alene. De ligger og sover i dødlignende trance, de hænger på trapper og busstoppesteder, de venter i regnen uden for den slidte grønne telefonboks. Det er trangt og trøstesløst. Og foruroligende genkendeligt.

Foto: Randers Kunstmuseum

Stærkest er Trampedachs erotiske scener. For eksempel totalskulpturen af kunstneren selv og hans kone, Annette, i dobbeltsengens enecelle, hvorfra man aldrig kan flygte. Der sidder han nøgen med iskolde fødder og slukøret pik. Så tæt på sin elskede, at det gør ondt.

Det er netop det, Trampedach kan. Han tør vise os kærlighedens smerte og relationernes livsfarlige leg. At intimiteten løfter os op, fordi den når som helst kan forsvinde. At farverne knitrer på 1. sal, fordi mørket hærger på bunden.

’Møder i mørket’ kan ses på Kunsten i Aalborg frem til 6. januar 2019.