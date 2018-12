Næste uges kultur: En københavnerlegende har fået nye klæder K.B. Hallen bliver indviet, og den skal naturligvis anmeldes i næste uge, hvor Politikens anmeldere også holder øje med bl.a. en tre timer lang film om New Yorks biblioteker, torsdagskoncerten med den 91 år gamle dirigent Herbert Blomstedt og en stor smykkeudstilling i Rundetaarn.

KARSTEN IFVERSEN OM ARKITEKTUR:

Indvielsen af K.B. Hallen. 5. dec.

K.B. Hallen bliver nu indviet efter genopbygning i et nyt design, der bl.a. rummer en gennemsigtig glasgavl og det karakteristiske tøndehvælv.

Denne gang er sportshallen, der nedbrændte i 2011, faktisk gearet til livemusik og større events. En københavnerlegende har fået nye klæder.

KIM SKOTTE OM FILM:

Exlibris: New York Public Library. Instr.: Frederick Wiseman. Cinemateket. Premiere 6. dec.

En mere end 3 timer lang dokumentarfilm om det sexede biblioteksliv kunne godt lyde som en støvet sovepille. Men instrueret af den 88-årige flue-på-væggen-maestro Fredrick Wiseman kan en rundrejse til de mange biblioteker i New Yorks offentlige bibliotekssystem meget vel vise sig at være en øjenåbner af en filmisk læseoplevelse.

LUCIA ODOOM OM BEAT:

Vashti Bunyan. Koncert, Alice Cph, 6. dec.

Torsdag aften får Danmark besøg af 73-årige Vashti Bunyan, der i 1965 som 20-årig fik foden indenfor på musikscenen, da hun blev opdaget af Rolling Stones’ Andrew Loog Oldham og indspillede Mick Jagger og Keith Richards’ sang ’Some Things Just Stick in Your Mind’.

Hun forsvandt ud af rampelyset i flere årtier, indtil en ny generation i 2000 genoplivede og genudgav albummet ’Just Another Diamond Day’.

HENRIK PALLE OM TV:

American Housewife, Viaplay. Premiere 3. dec.

Serien ’American Housewife’ handler om husmoderen Katie Otto, der forsøger at holde sammen på sig selv og sin familie, selv om de måske ikke helt lever op til alle naboernes udadtil uanfægtelige gøren og laden. Hun spilles med bravur af Katy Mixon.

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK:

Torsdagskoncerten. Koncerthuset. 6. og 7. dec. Torsdag også direkte i P2.

Den nu 91 år gamle svenske dirigent Herbert Blomstedt har aldrig været bedre. Når programmet så ovenikøbet er klassisk kernerepertoire som Brahms’ 1. Symfoni og hans 1. Klaverkoncert, kan man ikke andet end glæde sig. Herbert Blomstedt slipper kræfterne løs ved næste uges Torsdagskoncert.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER:

Georgi Gospodinov: Blinde Vajsja. Udkommer 4. dec.

I The Economist kunne man for nogle år siden læse, at Bulgarien er et af de ulykkeligste steder på Jorden. Georgi Gospodinovs forfatterskab har specialiseret sig i denne sorgfuldhed. ’Blinde Vajsja’, som rummer nogle af hans bedste noveller, fortsætter udforskningen af østeuropæisk spleen.

LARS HEDEBO OLSEN OM DESIGN:

Efterfest. Rundetaarn. Til 13. jan.

350 guld- og sølvsmede har i løbet af de seneste 65 år taget en stor del af deres uddannelse på Institut for Ædelmetal i København. I 2016 lukkede uddannelsen, men med udstillingen ’Efterfest’ bliver Institut for Ædelmetal nu hyldet i Rundetaarn i København. 200 værker vil afspejle den moderne smykkekunsts historie.