Thomas Bredsdorff: Derfor bør du give ’Kongens fald’ en chance mere - selv om de danske anmeldere næsten ikke kunne udstå den ’Kongens fald’ i Skuespilhuset og ’Kat på et varmt bliktag’ på Betty Nansen er toppræstationer i to vidt forskellige kunstarter, skriver Thomas Bredsdorff i dette essay, hvor han forklarer om den lange teaterhistoriske kamp mellem skuespilleri-teatret og maleri-teatret.

Det gik den spanske udgave af ’Kongens fald’ på Det Kongelige Teater ret skidt. Den eneste rigtig begejstrede anmeldelse, jeg har registreret, i Berlingeren, var skrevet af en gymnasieelev, som ikke er vant til at gå i teatret. Man skal nok være enten uvant med teater eller vænnet til en helt anden slags for at få glæde af Carlus Padrissas besøg. Eller have et meget åbent sind.

Isoleret set kan spanierens skalten og valten med Johs. V. Jensens fine tekst virke uhyrlig. Hvad skal man dog med alt det vand og alle de knirkende sceneskift? Men Padrissa kommer ikke ud af luften. Han og hans gruppe, La Fura del Baus fra Catalonien, har rødder, der går tilbage til middelalderens omrejsende gøglertrupper. For dem er teatret en bildende kunstart. Ord er noget, der kommer til sent i processen. Lyd og syn kommer længe før sprog.

fakta Forestillingerne Carlus Padrissas forestilling ’Kongens fald’ er en koproduktion mellem Det Kongelige Teater og Aarhus Teater. Opføres på Det Kongelige Teater indtil 21. december. På Aarhus Teater fra 10. januar til 9. februar.

Tennessee Williams’ ’Kat på et varmt bliktag’ opføres på Betty Nansen Teatret i København indtil 31. december. Vis mere

I 1980’erne havde københavnerne ved hjælp af noget, der hed Festival of Fools, lejlighed til at stifte bekendtskab med forskellige udgaver af den slags teater. Blandt de deltagende narre kunne man finde Padrissas gruppe. Siden narrefestivalerne sluttede, har det været småt med maleri-teater i København.

Vi har et enkelt teater i Danmark, som er vokset ud af de samme maleriske rødder, om end i en lidt anden retning, Odin Teatret i Holstebro. Det har sandt at sige aldrig fået entusiastisk presse i København, men kan stadig mønstre begejstret modtagelse i Sydeuropa og i Latinamerika. Senest også i Kina, der jo har en lang tradition for maleri-teater.

En god teaterforestilling i vores store teatre begynder gerne med et godt manuskript. Af Shakespeare eller Ibsen, Tennessee Williams eller Lars Norén – det er med forfatteren, det begynder. Engang var instruktøren en beskeden medarbejder, der bare holdt styr på »gang og fagter«, som Holberg sagde. I de seneste halvandet hundred år er instruktørens betydning tiltaget, men han skal stadig have et godt manuskript at tygge på. Det er med teksten, det begynder.

Og det er med skuespilleren, det ender. Ikke bare af den banale grund, at skuespillerne er dem, der skal bære forestillingen hjem hver aften, når instruktøren er over alle bjerge. Nej, fordi skuespil er skuespillerens kunst frem for nogen andens.

Den gode skuespiller suger vores blikke til sig. For nogle er den magnetisme medfødt, andre lærer den, men ingen kommer nogen vegne i skuespilleri-teatret uden at have dette særlige talent for at blive hørt og set. Det er fint, hvis der er en god kulisse, godt lys og spændende kostumer.

Men det er skuespilleren, det kommer an på. Har han eller hun sat sig ordentligt ind i den figur, der skal fremstilles, kan skuespilleren sige teksten og få os til at opfatte underteksten på samme tid, ja, så er den hjemme.

Den store russiske instruktør Stanislavskij udviklede den metode, den gode skuespiller skulle bruge for at blive bedre: at spille, som om han eller hun er ham eller hende, der skal fremstilles. Metoden blev grundlaget for Hollywoods filmkunst og er derfor bedre kendt nu som The Method. Man behøver ikke gå langt for at møde den tradition. Bare se ’Herrens veje’ hver søndag. Når Lars Mikkelsen og Co. fremstiller deres figurer så troværdigt, er det, fordi deres arbejde hviler på The Method.

Maleriet og skuespilleriet

Men så findes der altså også en tradition, hvor skuespillet vokser ud af en vision, som instruktøren har fået. Noget, han eller hun ’skuer’. Det teater er billeder og bevægelser i rum, det er syn og farve først og fremmest. Og lyde.

Det træffer sig sådan, at københavnske teatergængere i denne årets sidste måned har mulighed for at se pragteksemplarer af hver af de to teaterformer.

’Kongens fald’ på Det Kongelige Teater er et flot eksempel på det teater, hvor scenerummet er brugt som et maleri i bevægelse

Tennessee Williams’ ’Kat på et varmt bliktag’ på Betty Nansen Teatret, hjulpet på scenen af Minna Johannesson, er en stjerneforestilling i traditionen fra Ibsen og Strindberg, båret af to geniale skuespillere. Den ene, Olaf Johannessen, har for længst nået stjernestatus, den anden, Johanne Louise Schmidt, får sit gennembrud til øverste hylde her.

’Kongens fald’ på Det Kongelige Teater er et flot eksempel på det teater, hvor scenerummet er brugt som et maleri i bevægelse, mens skuespillerne må affinde sig med at være som den klat maling, forestillingens ophavsmand, Padrissa, klemmer ud af tuben på rette tid og sted. Der er en historie om en konge, der vælger forkert eller slet ikke vælger, og en frafalden student med de samme skavanker. Over den fortælling er der komponeret en dramatekst, men med al respekt for Henrik Szklany, som har skrevet manuskriptet, er det kun en ingrediens blandt flere.

Forestillingen er instruktørens. Alle de andre, dramaforfatter, skuespillere, kostumier og så videre, er hans hjælpetropper. I avisen er det ikke muligt at gengive lyd og bevægelse. Men selv på et still kan man se forskellen på de to slags teater.

Foto: Miklos Szabo Opstillingen fortæller historien. Skuespillerne er som farver på lærredet.

Det foto, der ledsagede Alexander Vesterlunds konsekvente og godt argumenterede, unægtelig meget forbeholdne, anmeldelse i Politiken, viser en scene, som er let at identificere for en læser, der husker romanen. Billedet viser tre personer adskilt af et skævt scenegulv inde på scenen. To vidjekurve i overstørrelse, som vender hver sin vej, understreger adskillelsen.

Der er to personer foroven, en mand og en kvinde. Hun holder endnu fast i ’huset’ bag sig, men er klar til at slippe og hengive sig til manden, der er ved at tage hende i sin favn. Manden nedenunder kan ikke bruge sine arme til andet end at lukke sig om ham selv, mens øjnene fortæller om smerte, udelukkelse.