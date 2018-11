Violinen over den sagte ild: Stor aften med den internationale stjerne Augustin Hadelich Overraskelserne stod i kø, da den tyskfødte amerikaner Augustin Hadelich kom forbi København med sin pianist.

Det er ikke til at vide, om 34-årige Augustin Hadelich har en idé om at tilføre sit sublime violinspil en særlig dybde, som får hans nænsomme spil til at lyde som medmenneskelig humanistisk filosofi. Eller om han bare synes, at det lyder fedt at spille blødt og stille – og føre den stil helt igennem.

Årsagen er vel også ligegyldig. Det vigtige er, at den tyskfødte amerikaner tirsdag aften fortolkede sig igennem vidt forskellige kapitler af violinhistorien på en totalt overbevisende måde. Med en aften, der viste helt nye sider af kendt, ny og gammel musik af Brahms, John Adams, Ysaÿe og Prokofjev.











Koncertanmeldelse Augustin Hadelich (violin) og Charles Owen (klaver). Konservatoriets Koncertsal. Tirsdag

Den indledende violinsonate af Johannes Brahms fortolkede Hadelich som det første i et helt anderledes blidt og mildt klangbillede, end jeg før har hørt. Som en flydende drøm om længsel og melankoli følt frem på listefødder ind i en sart, sart verden. Godt nok med smukke skyggesider og dramatiske forviklinger, men hele tiden med et særligt, delikat temperament.

Hadelich foldede alle sine ideer ud med klanglige variationer og betoninger, som om han fortalte en historie med anslag, farvninger og små pauser.

Med sans for gearskift

Hadelich er i dag en musiker, der bor i en kuffert og turnerer rundt til alverdens orkestre som solist i kendte violinkoncerter.

Han har to gange tidligere spillet med DR SymfoniOrkestret og leveret overbevisende fortolkninger af både romantisk dramatik og benhård modernisme. Og DR har da også booket ham igen til april til en fortolkning af Benjamin Brittens violinkoncert.

Men det at høre ham helt frit formulere intim kammermusik uden hensyntagen til dirigent eller orkester – alene ledsaget af sin fintmærkende klavermakker, Charles Owen – var meget specielt.

Amerikanske John Adams’ minimalistiske værk ’Road Movies’ fra 1995 blev flimrende, hurtig musik af den slags, der både gungrer og gynger med evindelige gentagelser og alligevel små rytmiske forskydninger, som hele tiden flyttede musikken en lille smule skævt.

Man kunne sagtens forestille sig de mange små begivenheder som historien set fra en bil i høj fart, der passerede alt muligt specielt på en amerikansk landevej. Hadelich kunne også skifte gear til langsommelig meditation i andensatsen og forvrænget, lynhurtig swingmusik som finale og fik på den måde cementeret indtrykket af et makkerskab med Owen, der var tæt på perfekt.

De besvarede i hvert fald hinandens mærkværdige udfald med største naturlighed og imponerende timing.

En umulig opgave blev løst smukt

Koncerten var en del af rækken ’Series of Four’, der fire gange om året præsenterer noget på Frederiksberg, som både skal være hyggeligt og af højeste internationale kvalitet. Og det lykkedes.

Efter pausen spillede Hadelich solo belgiske Ysaÿes 4. violinsonate og fik overraskende nok virkelig interessant og smuk musik ud af anstrengelserne.

Overraskende, fordi komponistens musik ofte bliver en slags showstykker, der tjener til at vise musikerens evne til at flytte fingrene hurtigere, end øret kan følge med.

Men den umulige opgave løste Hadelich ved at få de mange overudsmykkede melodistumper sat op i kontraster mellem lys og skygge i stærkt afvekslende hastigheder. Så der rent faktisk trådte simpel poesi frem af virvaret af toner.

Der var objektivt set mere kunst i den afsluttende sonate af Prokofjev, hvor Hadelich og Owen skiftedes til at føre an i russerens bidske og beske blanding af humor, tilforladelig skønhed og ramsaltet action gennem fire hundesvære satser.

Hvor konklusionen hurtigt blev, så utrolig meget værdi et par akustiske instrumenter kan skabe, når de er iklædt skarpe musikere med meget på hjerte.