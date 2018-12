Ugens kiksede design: De glas er da alt for tunge Elegancen i Jasper Morrisons nye stel tipper, når man løfter på tingene. De er for tunge. Måske er det bare begyndervanskeligheder?

Ved første øjekast er der ingen tvivl om, at britiske Jasper Morrison har skabt et vellykket stel for Iittala. Navnet er Raami, som betyder ramme, hvilket henviser til designerens ønske om, at stellet skal være rammen om det gode måltid og det tidspunkt, hvor vi sætter os ned sammen og deler et måltid.

Klumme Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Flere af delene i stellet er meget fine. Især er tekanden god på grund af dens karakteristiske hank, som tilmed er behagelig at gribe om. Krusene er også vellykkede med deres bløde kanter, og det hvide benporcelæn giver stellet en tidløshed, som er meget tiltalende.

En tung hilsen

Men idet man løfter på enkeltdele som tallerkener og især vandglas, bliver man overrasket. De er alt for tunge, hvilket kommer som en overraskelse, fordi stellet har en lethed over sig. Glassene er ellers ret elegante med deres indvendige riller, som minder om Aino Aaltos pressede vandglas fra 1932, som også produceres af Iittala. Hendes glas er rillede udvendig og er blevet en designklassiker på linje med hendes mand, Alvar Aaltos, berømte bølgede vase. Jasper Morrison kender sin designhistorie, så ved at lave sine vandglas rillede på den indvendige side, sender Morrison en hilsen til Aino Aalto, der skabte sine rillede glas efter at have observeret, de riller der opstår i vandoverfladen, når man kaster en sten ud i havet.

Jasper Morrison har måske også tænkt på en sten, da han besluttede, at tingene i hans Raami-stel skulle være så tunge. eller også er der tale om begyndervanskeligheder.

Da jeg så stellet hos Iittala i Helsinki for nylig, var det de første dele, der blev præsenteret, så måske var der endnu ikke helt styr på porcelænsmassen i tallerkenerne, og måske skulle glassene slankes lidt. Eller også har Morrison og Iittala besluttet, at stellet skal være forholdsvis tungt for at sikre dets holdbarhed og for at give det den tyngde, som man ikke finder i billigere stel. Det er selvfølgelig et temperamentsspørgsmål, men jeg synes ikke, at man behøver være bodybuilder for at kunne bære en stak tallerkener. Det synes Morrison og Iittala åbenbart.