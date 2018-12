Ugens designobjekt: Et stel, der får os til at tale sammen Britiske Jasper Morrison har designet et nyt stel for finske Iittala. Som altid er Morrisons udtryk helt enkelt – men også menneskeligt. Akkurat som dansk design, der har inspireret ham, siden han var barn, skriver Politikens designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Jeg er lidt som en skuespiller i en film. Jeg kan hurtigt ændre min måde at tænke og udtrykke mig på. Hvis jeg skal lave noget for et finsk firma, tænker jeg finsk. Skal jeg lave noget for et japansk, tænker jeg japansk«, siger den britiske designer Jasper Morrison og smiler.

»Det er nok derfor, Iittala gerne vil arbejde sammen mig«.

Ud over at være en af vor tids mest ombejlede designere er den 59-årige brite også en beskeden mand. Og det er næppe, fordi han er omstillingsparat, at den store finske designvirksomhed har valgt at samarbejde med ham om Iittalas nye kollektion med navnet Raami, som kommer på markedet efter jul.

Lamper, stole, borde

Jasper Morrison har tegnet lamper for Flos, stole for Magis, borde for Fredericia Furniture og en hel stribe køkkenting til den japanske designgigant Muji. Morrison har vind i sejlene i disse år, på trods af at hans designudtryk er lige så underspillet som ham selv. Det er imødekommende og brugervenligt, men det er ikke udstyret med den mindste form for pynt, hvilket betyder, at Morrisons design tangerer et minimalistisk udtryk – uden at være det mindste koldt.

Sådan er det også med Raami. Serien blev for nylig præsenteret i Helsinki af Jasper Morrison og Iittala, og det var her, Morrison fortalte om sin evne til at omstille sig. Kigger man på hans ting, taler de dog det samme sprog, og Raami er ikke mere finsk i udtrykket end de ting til køkkenbordet, Morrison ellers har skabt i løbet af sin karriere.

Raami betyder ramme og henviser til situationen omkring et måltid, hvor man sætter sig for at spise og tale sammen. Derfor er serien også skabt, så der både er service til morgenmad, frokost og aftensmad, ligesom der er både almindelige drikkeglas og glas på stilke til vin.

Vor tids hverdagsserie

Udtrykket er afslappet og imødekommende, og tanken er, at Raami skal være vor tids hverdagsserie, på samme måde som Kaj Francks Teema-serie har været det, og stadig er det.

Men hvor Teema, der blev designet i 1980’erne, er meget grafisk, er Raami blødere i udtrykket. Måske fordi Jasper Morrison har brugt hvidt porcelæn og givet enkeltdelene de rundinger, som gør skåle, glas og kander så imødekommende, at man ikke kan lade være med at række ud efter dem.

»Jeg er allergisk over for michelinrestauranter«, siger Jasper Morrison og henviser til vinglassene i Raami-serien, som er skabt, så de ligner klassiske vinglas og ikke de store baljer, man ofte får serveret vin i, når man går på eksklusive restauranter.

»Tingene skal ikke løbe med opmærksomheden, og de skal især ikke være skabt, så man føler sig akavet, når man bruger dem«, siger Jasper Morrison.

Den danske inspiration

Jasper Morrison har i mange år haft tegnestue i både London, Tokyo og Paris, men når han skal beskrive, hvad der grundlæggende inspirerer ham, fortæller han om sin bedstefar.

»Mine bedsteforældre boede ret traditionelt med tykke tæpper og mørke møbler, som man gjorde i England, da jeg voksede op. Men min bedstefar havde rejst meget i Danmark og havde indrettet et værelse med danske møbler. Som dreng elskede jeg at være i det rum«, fortæller Jasper Morrison.

»Jeg kan huske de bare trægulve, de lyse vægge og møblerne af egetræ. Det var helt særligt at komme ind på det værelse, og fascinationen af dansk design har siddet i mig lige siden«.

Raami er altså skabt for finske Iittala af en britisk designer, der er vild med dansk design, men som også er inspireret af Japan. Det kan næsten ikke blive mere internationalt.