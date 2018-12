En dinosaur kommer vel sjældent alene?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Bo Tao Michaëlis om ’Jagten på den sidste dinosaur’ , der kan streames på dr.dk. I øvrigt vises hele serien igen 29. december på DR 2

En excentrisk adelsmand med gods og grønne skove, en passioneret smågenial og visionær videnskabsmand med en teori samt raske svende m/k med eventyr i blodet tager ud på en dødsensfarlig ekspedition. For at finde Nilens kilder, kong Salomons miner eller en mystisk eksotisk dal, som Gud eller Darwin har glemt, og som derfor befolkes af væsener, fra før mennesket gjorde virkeligheden historisk og kronologisk.

Jamen, lyder det ikke som en roman skrevet af Rider Haggard, Conan Doyle eller Tarzan-forfatteren Burroughs fra verden af i går fra før Første Verdenskrig? Hvor rige hvide og dristige mænd drog ind i vildnisset med farer i hobetal. Mens stolte sorte mænd bar deres byrder af alskens udstyr eller guidede dem ned ad grågrumsede floder, hvor nye forhindringer lurede i hver en bugt.

Men nej, vi taler om 2018 og ikke om en engelsk lord, men en dansk lensgreve, Christoffer Knuth, som er vild med dinosaurusser. Han havde hørt skønne rygter om, at der skulle leve et sådant fortidsdyr inde i Congo, selveste Joseph Conrads Afrikas mørke hjerte. De indfødte kalder uhyret for Mokele Mbembe, og den skulle bo i sø i en meget utilgængelig del af urskoven.

Selvfølgelig vil Knuth finde sådan en starut og skabe videnskabshistorie, så han allierer sig med dna-forskeren Mikkel Winther og dokumentaristerne Christoffer Dreyer og Ole Bentzen og så af sted til et område, hvor intet hvidt menneske har sat sit fodspor eller tyggegummi.

Det kom der fire udsendelser ud af på en halv times tid hver. Jeg ville nok have klippet ’Jagten på den sidste dinosaur’ sammen i en længere og mere kontinuerlig form, som ikke minder om en sitcoms minimalisme, men en spillefilms længde. Lige meget hvad – jeg synes, udsendelserne var fascinerende. Men jeg har også altid elsket – på papiret, i bøger – at bevæge mig ned i Salomons miner eller ned i en islandsk vulkan eller ned til jordens indre. Bare lyden af bevægelser igennem den vilde afrikanske natur til lands eller vands. Mænd, der dæmpet taler engelsk-fransk-dansk om uanede ting et sted derinde i det ukendte, ofte i primitive banale sætninger, som alligevel får en særlig dybde og klang af noget forfærdeligt på den fjerne side af civilisationen. I love it.

Selvfølgelig fandt de ikke en dinosaur. Så havde det da for længst været på forside og skærm i alverdens medier. Og sådan en kommer vel sjældent alene? Men rejsen var interessant, og man fandt så meget andet. Man får jo gerne noget med hjem ude fra det fremmede. Desværre i dette tilfælde også en infam parasit.