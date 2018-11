»Det er et teater med nosser!« Det Kongelige Teater skal håndtere krise med genbrug og folkelighed Det Kongelige Teater skal tjene flere penge. Den nye teaterchef vil spille flere brede forestillinger og genbruge dem. Men nationalscenen må ikke glemme det smalle, advarer forgængeren, mens en konkurrent er bekymret.

Hvis man skal have flere mennesker i teatret, skal man spille noget, folk kender og kan lide. Det har været en naturlov for landets private scener, men nu vil Det Kongelige Teater også satse mere på de brede og populære forestillinger.

Det skal lokke yderligere 100.000 gæster ind gennem dørene hvert år fra 2023 og dermed øge teatrets samlede indtjening med 33 procent.

Det er de seneste års besparelser, der tvinger teaterchefen til at se mere på nationalscenen som en forretning og ikke kun en kulturinstitution. Og Kasper Holtens opskrift på overlevelse er en større folkelighed og en hel del genbrug på de tre scener i København.

Mere for de samme penge

Ifølge den plan, Kasper Holten har fået godkendt af bestyrelsen, kan det ske ved, at teatret satser mere på at udvikle de store populære forestillinger, som fylder sæderne.

Det kan betyde, at en genre som musicals bliver et fast indslag på programmet, som da Kasper Holten instruerede ’My Fair Lady’ år tilbage. Og så skal teatret på Kongens Nytorv blive bedre til at finde de store billetsælgere frem fra lageret og spille dem igen efter et stykke tid.

For Kasper Holten handler det om, at operaen, skuespillet og balletten »trækker en lille smule i den brede retning for at udvide aktiviteten for at sikre, for at flere vil komme ind og se forestillingerne«, så der på den måde kommer penge i kassen.

»Dog er der absolut intet forslag på vej om at holde op med at spille smalle forestillinger. Vi siger kun, at der skal være et bredere udbud på menukortet, så flere danskere kan føle sig hjemme i repertoiret«.

Vil der være færre penge til de smalle forestillinger?

»Ikke nødvendigvis, men strategien handler først og fremmest om, at vi skal spille mere og dermed også få mere plads til det brede. Det er for tidligt at sige, hvordan vi præcist vil prioritere sæson for sæson, men det er da klart, at der også vil blive mere fokus på det folkelige«.

Bevæger vi os så ikke netop væk fra det smalle?



»Nej, vi skal bare lave mere. Og det, vi så laver mere af, vil nok i et vist omfang være de mere brede forestillinger, som vi har lavet tidligere, eller som ’Flagermusen’, der kører nu. Det vil vi nu skabe permanent plads til«.

Hvordan vil I rumme samme mængde af smalle forestillinger, når I skal til at lave mere bred kunst for de samme penge, I altid har haft?

»Det tror jeg godt, vi kan. Vi skal blive bedre til at prioritere vores midler. Det er en svær opgave, men sådan er det, når man har færre penge at gøre godt med. Dog er det vigtigt at huske på: Det her er tidligt i processen. Så det er mere en retning, vi skal bevæge os i«.

Kasper Holten lægger ikke op til, at forestillinger skal være på plakaten længere end i dag; i stedet handler det om at spille flere titler og bruge opsætningerne flere gange:

»Du kan naturligvis spille ’My Fair Lady’ flere gange, end du kan spille ’Lulu’, og dermed tjene flere penge i billetsalg. Men vi skal lave begge dele. Og så er det selvfølgelig billigere at have for eksempel ’La Boheme’ på lager og sætte den op op igen, end det er at lave en ny«.

Kasper Holten gør det klart, at hans plan ikke er at forvandle Det Kongelige Teater til Det Folkelige Teater.

Ifølge ham behøver retningsskiftet ikke at handle om, at det hele skal være bredt, men »at det handler om at spille noget mere for de samme penge«. Samt at det brede kulturudbud skal inkluderes på fast basis:

»For fremtiden skulle repertoiret gerne have flere tilbud, som mange danskere skal kunne se sig selv i. Det synes jeg er helt logisk, når man er en national scene og støttet af alle danskere«.

Plads til dans i parkeringskældre

Før Kasper Holten fik titlen som teaterchef, var det Morten Hesseldahl, nu administrerende direktør for Gyldendal, der bestred posten fra 2014 til 2018. Dengang var ledelsen fast besluttet på ikke at lægge en mere kommerciel linje, selv om man også stod over for økonomiske udfordringer.