»Stødende og uacceptabelt«: Amerikansk radiovært fyret for joke om smør og analsex 'Fresh Air'-vært David Edelstein er fortid på NPR pga. joke om berygtet sexscene fra 'Sidste tango i Paris'.

Den amerikanske public service-radiostation NPR har fyret værten David Edelstein med øjeblikkelig virkning. Det skriver The Hill.

Fyringen kom, efter at Edelstein, vært på film-programmet ’Fresh Air’, lavede en – ifølge ham selv – humoristisk og uvidende Facebook-opdatering i kølvandet på stjerneinstruktøren Bernardo Bertoluccis død.

»Even grief is better with butter« lød opdateringen, som var suppleret af et billede fra Bertoluccis kultfilm ’Sidste tango i Paris’.

Opslaget henviser til en scene i filmen fra 1972, hvor Marlon Brando bruger smør som glidemiddel i en analsex-scene med Maria Schneider – vel at mærke uden at den kvindelige hovedrolleindehaver var vidende om det.

Schneiders beretning om overgrebet mange år senere fik i forbindelse med MeToo-debatten en stor del af skuespilbranchen til at kritisere Bertolucci.

Undskyldning ikke nok

David Edelsteins Facebook-opdatering mandag førte da også øjeblikkeligt til kritik og krav om radioværtens afgang.

Edelstein selv formulerede efterfølgende en offentlig undskyldning, hvor han blandt andet hævdede, at han ikke kendte til »scenens bredere kontekst«.

I Facebook-opslaget understreger han desuden, at han aldrig ville lave sjov med voldtægt.

Undskyldningen var dog ikke tilstrækkelig for NPR, der fastholdt fyringen på baggrund af det første opslag, som man i en pressemeddelelse betegnede som »stødende og uacceptabelt«.